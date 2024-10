Toumani Camara en Ajay Mitchell onder de loep: wat mogen we verwachten van onze twee NBA-Belgen?

wo 23 oktober 2024 16:17

Het NBA-seizoen is afgelopen nacht van start gegaan met niet één, maar wel twee Belgen: Toumani Camara en nieuwkomer Ajay Mitchell. Sporza Daily praat met enkele kenners over onze twee landgenoten in de NBA: wat mogen we dit seizoen van hen verwachten? Zitten ze ze op hun plek bij Portland en Oklahoma City? En wanneer zien we ze aan het werk bij de Belgian Lions?

Belgische basketbalfans mogen dit jaar dus uitkijken naar twee landgenoten in de NBA. Toumani Camara heeft het gezelschap gekregen van Ajay Mitchell. Dat de jonge spelverdeler opgepikt werd door de NBA zat er volgens Raymond Westphalen al een tijdje aan te komen. Westphalen is assistent-bondscoach en ook hoofdcoach van Limburg United, de club waar Mitchell enkele jaren geleden kwam piepen op het hoogste niveau. En meteen ook veel indruk maakte, herinnert Westphalen - destijds nog assistent-coach - zich nog levendig. "Hij toonde toen, op zijn 17 à 18, al een bepaalde maturiteit die ik zelden gezien had", klinkt het. "Ik heb al veel jonge en goeie spelers zien passeren, nu nog steeds. Maar met Ajay merkte je meteen: dit is van een ander niveau."

Ik heb al veel goeie jonge spelers zien passeren, maar bij Ajay zag je meteen: dit is van een ander niveau. Raymond Westphalen

Westphalen meent dat Mitchell alles in huis heeft om een vaste stek te veroveren in de NBA. "Hij speelt heel beheerst, leest het spelletje heel goed, is heel observerend. Hij is aanvallend sterk naar de ring, zijn shot verbetert ook elk jaar. Hij heeft eigenlijk alles van een moderne spelverdeler in de NBA." Dat viel ook op tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Hij heeft daar heel goeie dingen laten zien", weet Dennis Xhäet, basketbalcommentator en host van de NBA-podcast X & O's. "Bij zijn coach heeft hij zeker goeie punten gescoord." "Maar", tempert Xhaët meteen ook de verwachtingen van de hoopvolle fans. "Dat betekent niet dat hij ook effectief minuten zal krijgen bij zijn team OKC. Een goed "preseason" staat niet gelijk aan kansen krijgen in de NBA. Vaak hoef je daar niet te veel waarde aan te hechten."

Ik vrees dat het voor Mitchell moeilijk wordt om dit seizoen veel te spelen bij dit OKC. Dennis Xhaët

En dus is de vraag: zit Mitchell wel op zijn plaats bij Oklahoma City? "Ik denk wel dat hij bij de juiste ploeg terechtgekomen is", meent Westphalen. "OKC heeft een heel knappe jonge kern en qua attitude past hij perfect bij dat team. Hij is ook een echte winnaar." Dennis Xhaët is voorzichtiger. "OKC heeft zoveel kwaliteiten. Alleen al op Ajays positie tel ik 5 à 6 namen waarvan ik denk dat ze altijd voor hem zullen komen. Dus ik vrees toch dat het voor hem moeilijk wordt om dit seizoen veel minuten te krijgen. Maar hopelijk vergis ik me daarin." Dat Mitchell potentieel genoeg heeft, staat ook voor Xhaët buiten kijf. "Hij heeft alle kwaliteiten om een heel solide NBA-speler te worden. Ik zie voor hem op termijn een rol als leider van de "second unit", de invallers. Maar bij dit OKC, misschien wel de beste ploeg in het Westen, verwacht ik dat het moeilijk wordt om veel te spelen dit seizoen."

Multi-inzetbare Camara

Afwachten dus hoe Ajay Mitchell zal evolueren bij Oklahoma City. Maar van Toumani Camara mogen we in zijn tweede NBA-seizoen wel al meer verwachten. "Portland is compleet het tegenovergestelde van OKC. Iedereen verwacht dat de Blazers laatste zullen worden", schetst Dennis Xhaët de situatie. Geen hoge verwachtingen van het team dus, maar voor Camara is dat misschien wel een prima situatie. "Ik geloof hem wanneer hij zegt dat hij klaar is voor de volgende stap", zegt Raymond Westphalen. "Die attitude moet je ook hebben in de NBA. Je moet jezelf elk jaar willen verbeteren." "Elke coach wil een speler als Toumani Camara in zijn team", looft Xhaët de Belgische forward. "Hij is zó multi-inzetbaar. Ik denk dat hij nu zelfs al minuten zou kunnen krijgen bij een titelkandidaat. Maar in Portland zit hij goed om aan zijn aanvallende spel te werken. Als dat erbij komt dit seizoen, is dat een goeie tweede stap in zijn carrière."

Het zou goed zijn voor de nationale ploeg als we Ajay en Toumani ook kunnen inpassen. Belgian Lion Vrenz Bleijenbergh