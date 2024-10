Wordt dit het jaar van de Knicks? En is Bronny James een NBA-speler? 8 vraagstukken bij start van NBA-seizoen

Vreemd genoeg zullen er bij de Celtics ook revanchegevoelens leven, meer bepaald bij sterspelers Jayson Tatum en Jaylen Brown. De eerste zag ploegmaat Brown MVP worden in de Finals en had het ook moeilijk op de Olympische Spelen , waar hij meer dan hem lief was op de bank zat.

De ploeg is samengebleven, al is sleutelspeler Kristaps Porzingis wel nog minstens tot december out met een voetblessure en wordt de ervaren Al Horford er ook niet meer jonger op.

Er waren bij de draft al grote twijfels of LeBron junior wel de kwaliteiten heeft om in de NBA te spelen en die vraagtekens heeft hij niet kunnen wegnemen in een erg matige voorbereiding.

Camara won deze zomer 5 kilogram aan spieren en is naar eigen zeggen ook offensief verbeterd. Als hij aan beide kanten van het veld nog meer zijn stempel kan drukken, heeft Camara alles in huis om een vaste waarde te worden bij Portland en in de NBA.

Voor Camara is het een ideale situatie om in te gedijen en gestaag te blijven groeien. En zelfs nu iedereen weer fit is bij de Blazers lijkt de Belg na een sterke voorbereiding gewoon zijn basisplaats te behouden. Het zegt wel iets over de impact die hij vorig seizoen gehad heeft.

Tegen alle verwachtingen in knokte Toumani Camara zich in zijn debuutseizoen meteen in de basis bij het bescheiden Portland.

San Antonio blijft wel een ploeg in opbouw. Een plekje in de play-offs of zelfs play-in zou in de loodzware Western Conference een huzarenstukje zijn. Maar als Wembanyama blijft groeien - figuurlijk dan - durven we er onze hand niet voor in het vuur te steken dat het niet kan gebeuren.

En de 2,24 meter grote Fransman loste die verwachtingen niet alleen moeiteloos in, hij overtrof ze. Hij was de logische Rookie of the Year en werd ook bijna verkozen tot Beste Verdediger, een trofee die hij misschien wel verdiend had en in de toekomst ongetwijfeld ook nog vaak zal winnen.

Meer dan 50 jaar. Zo lang hunkeren ze in New York al naar hun 3e NBA-titel.

Komt er dit seizoen eindelijk een einde aan die droogte? De Knicks-fans hopen uiteraard van wel en dromen is misschien ook wel toegestaan.

Vorig seizoen was New York in het reguliere seizoen de nummer 2 in de Eastern Conference, na het ongenaakbare Boston. In de play-offs was het afgelopen na de 2e ronde, na verlies tegen Indiana.

Om beter te doen, trokken de Knicks onlangs Karl-Anthony Towns van Minnesota aan. De 2,13m grote Towns is naar eigen zeggen de "greatest big man shooter of all time". Die bewering nemen we zelf graag met een flinke korrel zout, al zal Towns met zijn kwaliteiten inside én outside wel voor een nieuwe dynamiek zorgen in het team.

De starting five van de Knicks, met naast Towns ook Brunson, Bridges, Hart en Anunoby, kan elk team het vuur aan de schenen leggen. De hamvraag is of de bank diep genoeg is om "all the way" te gaan. Al staat coach Thibodeau er ook om bekend weinig te roteren. Voor hem wordt het ook zaak de sterren niet op te branden voor de prijzen uitgereikt worden. En dan is er veel mogelijk.