Hoe gezond is 110 rondjes lopen in je achtertuin? "Slaaptekort is zwaarder dan 737 kilometer lopen"

"Maar als dat iemand is die zegt: "Ik ga dat voor de fun eens doen, terwijl ik normaal gezien maar 10 kilometer per week loop", dan is dat iets anders."

Maar in welke mate is zo'n slopende onderneming gezond?

Het zware aan een fysieke onderneming als het WK Backyard is niet zozeer het hoge aantal kilometers, maar wel het slaaptekort.

"Elk uur krijgen de atleten wel even de tijd om wat te rusten. Maar dat is niet meer dan een powernap. Een diepe slaap van 7 of 8 uur zit er niet in. Het slaaptekort is waar atleten op afhaken, meer dan op het aantal kilometers."

Kan dat slaaptekort grote gevolgen hebben voor de atleet? "Als je nadien voldoende tijd neemt om te recupereren en bijslaapt, dan kom je er wel weer door."

Parys onderstreept dat de omkadering tijdens zo'n ultraloop van levensbelang is.

"Als mensen beginnen te hallucineren, niet meer adequaat antwoorden op vragen of beginnen te zwijmelen, dan is er een omkadering nodig die zegt dat het tijd is om te stoppen."