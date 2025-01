Deze sterren uit de sport waren aanwezig op de eedaflegging, maar wat is hun band met Donald Trump?

"Het was een eer om deze eedaflegging te mogen meemaken", jubelt Infantino op Instagram. "Donald Trump en ik hebben een mooie vriendschap. Zijn onverdroten steun voor FIFA en het voetbal in het algemeen garanderen ons dat het WK voor clubs en het WK voor landen, allebei in de VS, iets speciaals zullen worden."

Wie naar de Instagram-pagina van de publiciteitsgeile Zwitser gaat, wordt bijna overstelpt door Trump. Zo leren we dat de voetbalbobo drie dagen geleden al zijn bekende duimpjes omhoog ging steken in de thuishaven van Trump, in Mar-a-Lago. Op de eedaflegging zelf kreeg Infantino een prominent plaatsje, slechts een paar rijen achter "eregasten" Joe Biden en Kamala Harris.

Infantino smeedde al banden met Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn. In 2018 werd het WK voetbal toegekend aan de Verenigde Staten (samen met Canada en Mexico), waarna de FIFA-baas een show kwam opvoeren in het Witte Huis. Legendarisch is de scène waarin Infantino een rode kaart aan Trump overhandigt en de president die prompt aan de "lastige pers" toont.

Was de aanwezigheid van Gianni Infantino misschien wat verrassend, dan was die van Dana White dat allerminst.



White is het gezicht achter de razendpopulaire UFC (Ultimate Fighting Championship). Al was er van populariteit in de beginjaren allerminst sprake.



"Toen iedereen ons weigerde, was er één iemand die ons wél de hand reikte: Trump", zei White ooit.



Toen UFC werd overgenomen door Zuffa - de start van de populariteit - bood Trump zijn Taj Mahal in Atlantic City aan om het eerste evenement te laten plaatsvinden.

White werd dankzij de UFC multimiljonair, maar hij vergat zijn vrienden niet. In 2020 pompte hij 1 miljoen dollar in America First Action, een comité voor de herverkiezing van Trump. Als bedankje mocht White de huidige president aankondigen op de meest recente Republikeinse conventie.