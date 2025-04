LIVE - Na verbale oorlog met Matic moet Onana zich al snel omdraaien: Man. United op achterstand in Lyon

Steekspel

Voorafgaand aan de Europa League-kwartfinale tussen Manchester United en Olympique Lyon heeft doelman André Onana voor een steekspelletje gezorgd. Na het 0-0-gelijkspel tegen Manchester City zei de Kameroener over tegenstander Lyon: “Het wordt geen makkelijke match, maar ik denk dat we véél beter zijn dan zij.”



Onana probeerde zijn uitspraken later op sociale media te nuanceren: “Ik heb respect voor iedereen. We focussen op een goede prestatie om onze fans trots te maken.



Die boodschap was niet voldoende voor Nemanja Matic, ex-speler van United en sinds dit jaar actief bij Lyon. De Serviër haalde fors uit naar zijn voormalige ploegmaat: “Als Edwin van der Sar, Peter Schmeichel of David De Gea dat zeggen, oké. Maar als jij een van de slechtste keepers in de geschiedenis van United bent, moet je goed nadenken over wat je zegt.”



Onana pareerde de kritiek met een prikje: “Ik heb tenminste prijzen gepakt met de grootste club ter wereld. Niet iedereen kan dat zeggen.” Dat belooft. De eerste heenwedstrijd van het Europese tweeluik vindt donderdagavond plaats in Lyon.