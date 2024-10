Belgische backyard-helden moe maar voldaan na krankzinnig wereldrecord: "Hadden het niet beter kunnen dromen"

"Die wereldtitel was eigenlijk het belangrijkste", reageert Merijn Geerts. "Met Team Belgium hebben we het fantastisch gedaan. Ik ben enorm trots. We hadden het niet beter kunnen dromen."

Na al meer dan 4 dagen lopen, bleven woensdag nog 3 landgenoten over: de ervaren ultralopers Merijn Geerts, Frank Gielen en Ivo Steyaert. De wereldtitel was op dat moment al binnen, maar het trio deed door tot in het holst van de nacht en verbeterde met 110 rondjes ook nog het wereldrecord.

Hoe zwaar is het geweest? "Woensdagmiddag was ik even verdwaald", lacht Steyaert. "Merijn is me komen zoeken, anders had ik hier niet gestaan. Dit zijn allemaal fantastische mensen."

"Ik had niet gedacht dat het mogelijk was om dat wereldrecord van 108 uur te verbreken", zegt Ivo Steyaert. "We hebben in de laatste ronde beslist om samen te stoppen. We zijn 3 vrienden en het leek ons mooier om het record met zijn drieën te kunnen delen."

Ook Frank Gielen mag zich vanaf nu wereldrecordhouder noemen. De ultraloper heeft de bijnaam "Frank de Tank", maar: "De Tank gaat nu 2 weken niet meer bewegen", grijnst Gielen. "Het was een superervaring, maar ik denk dat ik nu wel een beetje rust verdiend heb.

"Of dit allemaal niet wat overdreven is? Dat hangt er vanaf hoe je je standaarden zet. Neen dus (lacht). Als je op een andere manier denkt over wat er mogelijk is, kun je ongelooflijke dingen realiseren. Zoals bijvoorbeeld 4,5 dag lopen. En het strafste is dat ik me eigenlijk nog relatief goed voel."

"Ik dacht dat ik volledig kapot zou zijn. Maar dat valt dus nog mee. Alles is doenbaar. We zijn echt ongelooflijk trots dat we op eigen bodem het record verbeterd hebben. We wilden tonen dat we houden van lopen. Wij lopen met ons hart. Elke Belgische atleet heeft minstens 50 rondjes gelopen. Dat is echt ongelooflijk."