Wat een prestatie: 3 Belgen verbeteren na 110 (!) uur lopen waanzinnig wereldrecord in WK Backyard

Binnen het uur een rondje van 6,7 kilometer lopen? Iedereen met een beetje conditie zal er relatief makkelijk in slagen. Maar wat als je dat maar liefst 110 keer na elkaar zou moeten doen, zonder tussendoor te slapen? Complete waanzin. En tóch zijn er 3 Belgen in geslaagd om dat onwaarschijnlijke wereldrecord te breken tijdens het WK Backyard. Na 110 uur voltooiden Merijn Geerts, Frank Gielen en Ivo Steyaert hun krachttoer, waarmee ze het wereldrecord verbeterden.

Deelnemers - in deze editie 936 mannen en vrouwen uit 63 landen - lopen in de "achtertuin" van hun eigen land. Voor België viel de locatiekeuze op de bossen rond Beverdonk in Retie.

Lopers krijgen een uur de tijd om een rondje van 6,7 kilometer af te leggen. Meestal doen ze dat iets sneller en hebben deelnemers nog enkele minuten over om te eten of te recupereren voor een nieuw rondje start. Maar wie niet op tijd de finish haalt, moet stoppen. De winnaar is degene die dit het langste volhoudt.

Het wereldkampioenschap Backyard is een van de meest absurde én zware loopwedstrijden ter wereld, omdat er geen vooraf bepaald einde is.

Na een fysieke uitputtingsslag bleven er na 96 uur (en zo'n 600 gelopen kilometers per deelnemer) nog 4 onvermoeibare lopers over. En dat waren allemaal Belgen.

Vijf dagen eerder was in Retie het startschot gegeven van de bekende ultraloop, die om de 2 jaar plaatsvindt.

En dus moest er nog (minstens) een halve dag gelopen worden.

In ronde 100 moest een moegestreden Vanthuyne de strijd staken, maar het overgebleven trio zetten dapper verder. Hun namen klinken bij het brede publiek misschien wat minder bekend in de oren, maar in de loopwereld komen ze in het rijtje met Karel Sabbe - u weet wel, de Belg die vorig jaar de Barkley Marathons uitliep.

In het dagelijkse leven is Geerts trouwens inspecteur bij het Voedselagentschap, Gielen werkt als IT'er en Steyaert zit in de beleggingswereld. "Maar na hun uren gaan ze al graag eens lopen", lacht een supporter tijdens rondje 107.

Een kwartier later zouden de dappere Belgen het wereldrecord evenaren. En omstreeks 3 uur liepen onze landgenoten Lewis definitief uit de tabellen. Diep in de nacht wordt er zo een stukje geschiedenis geschreven in de bossen van Retie.



En dan eindelijk hun bed in? Wel, na een kort overleg besliste het recordtrio - na 109 uur lopen - om... door te gaan en het record nog scherper te zetten. Na het 110e rondjes besloten de dappere Belgen dat het welletjes geweest was.