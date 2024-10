Na welles-niettesspelletje mag Joey Mantia zijn vriendin Hanne Desmet coachen: "Maar nog niets gehoord van federatie"

do 24 oktober 2024 09:48

Na een "uitdagende" zomer met fysieke kwaaltjes zijn Hanne en Stijn Desmet klaar voor hun preolympisch seizoen. Met Joey Mantia als coach van zijn vriendin Hanne Desmet, al heeft dat wel wat voeten in de aarde gehad. "Het is nog afwachten wat zijn taken zullen zijn."

"Het was een uitdagende zomer. Ik ben blij dat we nu allebei gezond zijn en met een leuk niveau aan de eerste wedstrijd kunnen beginnen." Stijn Desmet klinkt opgelucht na zijn tweede Canadese zomer die soms een hindernissenparcours was. Zus Hanne kwam midden augustus ten val en liep daarbij een lichte hersenschudding. "Frustrerend, want daardoor moest ik het enkele weken rustiger aan doen." Stijn zelf sukkelde dan weer met zijn heupen, een oud zeer. "Die heupproblemen kwamen in het verleden al vaker opdoemen bij vermoeidheid." "Dat was dit jaar al wat vroeger dan anders door de nieuwe aanpak en de intense zomer. Maar het heupprobleem is nu onder controle."

Rol van Joey Mantia, de vriend van Hanne Desmet

Die nieuwe aanpak is het gevolg van een coachwissel. Ingmar van Riel moest plaatsmaken voor de Canadees Frederic Blackburn, die al ervaring opbouwde als bondscoach van Canada, Italië en de VS.



Aanvankelijk mocht Joey Mantia, de vriend van Hanne Desmet, assistent blijven. "Joey weet heel goed wat een atleet nodig heeft om beter te worden", onderstreept Hanne zijn waarde. Plots mocht Mantia zich niet meer bekommeren om de atleten, naar verluidt omdat Blackburn geen fan was.



"Maar de federatie heeft aangekondigd dat Joey over een week weer aan de slag mag als coach van mij en Tineke (de Dulk)", vertelt Hanne Desmet. "Alleen heeft Joey zelf nog niets gehoord van de Belgische federatie. Dat is wat vreemd. Het is dus nog wat wachten hoe de rolverdeling zal zijn en hoe zijn taken er zullen uitzien."

WK als test voor de Winterspelen

Dit weekend openen Hanne en Stijn Desmet hun seizoen in de WorldTour-manche op hun trainingspiste in Montréal (Canada). De WorldTour is de opvolger van de Wereldbeker. "Het is een initiatief van de Internationale Schaatsunie (ISU) om het shorttrack populairder te maken", legt Hanne uit.



"Met meer video's, interviews en fotoshoots willen ze het shorttrack promoten. Voor ons betekent het vooral meer schaatsen en minder rust." De deelnemers moeten telkens meedoen aan de 3 afstanden (500 meter, 1.000 meter en 1.500 meter). "Zodat alle toppers altijd tegen elkaar rijden. Dat betekent wel dat we meer zullen moeten doseren", beseft Hanne.



Dit seizoen is een generale repetitie op volgend seizoen. Hanne Desmet

Volgend seizoen staat alles in het teken van de Winterspelen van 2026 in Cortina d'Ampezzo. Welke afspraken hebben zus en broer Desmet deze winter met rood omcirkeld?



"De focus ligt dit seizoen minder op het EK (17-19 januari). Het WK (14-16 maart) is de belangrijkste afspraak en een test. We willen dan proberen even goed te zijn als we volgend jaar op de Winterspelen willen zijn", licht Stijn toe.



Hanne Desmet vat het samen als volgt: "Dit seizoen is een generale repetitie op volgend seizoen. We pakken nu alles op dezelfde manier aan zoals we volgend jaar zullen doen zodat we dan op het juiste moment (op de Winterspelen) in topvorm zijn."

Waarom de bijnaam Ice Bears?