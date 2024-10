De dierentuin breidt uit: shorttrackers gaan voortaan als Belgian Ice Bears door het leven

De ISU heeft grootse plannen om het shorttrack populairder te maken. Met de World Tour - de vroegere World Cup - wil het meer fans, meer sponsors en dus meer geld binnenhalen.

Directeur Colin Smith en voorzitter Jae youl Kim van de ISU kwamen in maart enthousiast terug van het WK in Rotterdam. Het Londense bedrijf LBA, dat eerder de FIFA en de UEFA van adviezen voorzag, heeft de ISU bij de vernieuwing geholpen.

In 6 weekends, te beginnen met Montreal van 25 tot 27 oktober, nemen de landenteams het tegen elkaar op.

En daar horen flitsende namen bij. De Belgen gaan voortaan door het leven als Belgian Ice Bears en nemen het op tegen onder meer de Dutch Lions, de Korean Tigers en de American Eagles.

De Belgen vertoeven al sinds augustus in Montreal op trainingskamp met de nieuwe bondscoach Frédéric Blackburn. Met Stijn Desmet, Warre Noiron, Warre Van Damme en Ward Pétré gaat België over ruim twee weken de eerste wedstrijd in de vertrouwde Maurice Richard Arena in.

Bij de vrouwen bestaat de selectie uit Hanne Desmet en Tineke de Dulk. De Belgen delen in Montreal het ijs met de Canadese selectie. Adriaan Dewagtere, die herstelt van een enkelbreuk, wordt in december op het ijs verwacht