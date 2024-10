De 4 momenten die het lot van Club Brugge in Milaan bepaalden: "In principe mag zo'n tegengoal niet"

wo 23 oktober 2024 06:09

Zouden ze bij Club Brugge vannacht nog veel gepiekerd hebben? Enkele sleutelfases zorgden ervoor dat blauw-zwart San Siro gisteren zonder stunt verliet. Van dure missers tot invallers met impact. Onze commentator ter plaatse Tom Boudeweel blikt terug op de 4 momenten die het lot van Club bepaalden.



Gemiste kansen op 0-1: "Als je Jutgla met Reijnders vergelijkt ..."

Oude demonen doemden weer op bij Club Brugge.



Net zoals tegen Dortmund liet de Belgische landskampioen na om zichzelf een voorsprong te schenken. In een ijzersterke openingsfase misten Tzolis en Jutgla kansen. Of zagen ze Milan-doelman Maignan en de lat redding brengen.

Volgens Simon Mignolet was dat geen schande, omdat er nu eenmaal een niveauverschil is tussen Milan en Club. "Afwerken is inderdaad een kunst waarbij kwaliteit uiteindelijk bovendrijft", zegt Tom Boudeweel. "Maar Club had nu wel altijd die 0-1 moeten maken." "Als je 4 grote kansen in 8 minuten krijgt ... Het is al vaak hetzelfde liedje geweest dat Club klinischer moet omspringen met de mogelijkheden. PSV greep bijvoorbeeld wél zijn weinige kansen in Parijs." Onze commentator trekt vervolgens een vergelijking: "Op een bepaald moment trapte Jutgla een teruggelegde bal torenhoog over. De fase was vergelijkbaar met de terugleggers die Reijnders kreeg, maar hij trapt ze wel twee keer binnen."

De olympische tegentreffer: "Kan eigenlijk niet"

Een zeldzaam verschijnsel op een bijzonder slecht moment.



Milan vond dankzij een olympisch doelpunt van Christian Pulisic de openingstreffer tegen Club. Het was nog maar de derde keer in 23 jaar tijd dat een speler rechtstreeks uit een corner kon scoren op het kampioenenbal. Trainer Nicky Hayen baalde na afloop over de tegengoal: "Het was onze bedoeling om de eerste zone te overbevolken, omdat Milan daar altijd veel ballen trapt. Alleen was onze organisatie niet goed. We gaan niet 100% in duel en stonden verkeerd. Die verraderlijke bal ging daardoor op een ongelukkige manier binnen." "Op alle niveaus mag een corner nooit op die manier binnengaan", aldus Boudeweel. "Had Mignolet misschien met de vuisten moeten komen? Het was bijzonder zuur voor Club om die 1-0 te incasseren na zo'n veelbelovende start. En de manier waarop maakte het dubbel jammer."

Uitsluiting van Onyedika: "Opvallend om met hem te starten"

Kort voor rust maakte de onfortuinlijke Raphael Onyedika de opdracht voor Club nog wat moeilijker door rood te pakken na een felle tackle. Bij blauw-zwart vond niet iedereen de actie een uitsluiting waard, maar Boudeweel toont begrip voor de scheids. "Kijk, Onyedika plant met een hoge intensiteit zijn voet op het been van de tegenstander. Ik snap dat de scheidsrechter na de tussenkomst van de VAR niet veel andere opties had. Al had ik vreemd genoeg eerst lang de indruk dat hij geen rood zou trekken." "Ik vond de keuze om met Onyedika te starten overigens opvallend, gezien zijn huidige vorm", gaat Boudeweel verder. "Tegen Westerlo hadden veel trainers hem na 20 minuten ongetwijfeld al gewisseld." "Bovendien heb je op die positie met Jashari, Vetlesen en Nielsen wel wat goede alternatieven. Hayen zal gehoopt hebben dat Onyedika nog eens het niveau van de gloriedagen haalde, maar dat liep verkeerd."

Beslissende Milanese invallers