Club-spelers balen na verlies, maar zien ook lichtpunten: "Als we zo spelen, moeten van niemand schrik hebben"

di 22 oktober 2024 21:59

Onvoldaan gevoel bij de spelers van Club Brugge. In San Siro liet blauw-zwart meerdere grote kansen liggen om op voorsprong te komen en kregen ze later het deksel stevig op de neus. "Maar we hebben laten zien dat we dit niveau aankunnen", vond Christos Tzolis.

Christos Tzolis zal vannacht ongetwijfeld nog even liggen woelen op zijn hotelkamer in Milaan.

De Griekse aanvaller liet meerdere opgelegde mogelijkheden liggen om Club Brugge op voorsprong te zetten in Italie. "Het was een frustrerende avond", zuchtte Tzolis voor onze camera. "Ik had klinischer moeten zijn. Al pakte hun doelman ook uit met een prima save." "Het is ontgoochelend dat we zo goed aan de match begonnen, maar op het einde met zo'n slecht resultaat achterblijven. Alleen: we hebben de kansen wel bij elkaar gevoetbald, hé. We hebben laten zien dat we dit niveau aankunnen. Als we spelen zoals nu moeten we geen schrik hebben voor de resterende matchen. Dat is het positieve voor de toekomst."

We moesten oplossingen vinden, maar met een mannetje minder is dat niet evident tegen Milan. Ardon Jashari