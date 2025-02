Pro League-CEO over hervorming: "Water bij de wijn door alle clubs, helder en herkenbaar voor fans"

Pro League-CEO Lorin Parys spreekt met de nieuwe competitieformule over "goed nieuws voor het Belgische voetbal". "We keren terug naar de wortels van ons voetbal", legt hij uit.

Nog dit: "We beginnen in 2026-2027 een week later met de competitie en er is tijd voor een winterstop van 14 dagen."

"Elke club heeft water bij de wijn gedaan en de fans krijgen een helder en een herkenbaar format. Polls op de sportwebsites tonen aan dat dit voor hen het favoriete format is. We keren dus terug naar de roots van ons voetbal."

Het nieuwe format beantwoordt aan de meeste vragen en uitgangspunten. Het is een compromis waar de meerderheid zich in kan vinden.

In het nieuwe reglement verdwijnen de play-offs. "We nemen afscheid van de formule die ons de laatste 15 jaar zeker een dienst heeft bewezen, maar waarvan we nu zeggen dat het moeilijk haalbaar is met al die extra matchen."

"Het was voor ons vooral belangrijk om het tv-contract op deze manier ook af te ronden."

Dat gaat evenwel gepaard met dus nog een overgangsseizoen. Het format wordt volgend seizoen nog niet toegepast.

"Er konden eventueel juridische bezwaren het licht zien en dan sluit je dat risico beter uit. In het voetbal wordt er al eens geprocedeerd, hé."

"Het is een goeie deal voor het Belgische voetbal", aldus Parys, die in de Jupiler Pro League niet vreest voor een nivellering en competitie op 2 snelheden.

"Neen, want in de verdeelsleutel zit solidariteit voor de rest van de clubs, wat hen dan weer in staat moet stellen om te investeren in kernen die sportief kunnen concurreren met de grotere clubs."

"Het is geven en nemen en de algemene balans zit juist. Dit was het hoogst haalbare compromis en het is helder."