Anderlecht en Club Brugge zijn tevreden: "Nooit 100% gelukkig bij compromis, maar belangrijk dat het er is"

do 27 februari 2025 13:27

Het was een nipte stemming pro het nieuwe format met 18 voetbalclubs in eerste klasse zonder play-offs. De benodigde tweederdemeerderheid werd maar net gehaald. De topclubs zijn content, maar ook niet razend enthousiast: "Het was het enige wat stembaar was", getuigde Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute. Club Brugge-CEO Bob Madou wil ook niet triomfantelijk zijn.

Anderlecht: "Nooit 100 procent gelukkig bij compromis"

Er was twijfel tot het laatste moment of het nieuwe format wel zijn gading kon vinden bij de algemene vergadering van de profclubs. Want iedereen had zijn belangen en agenda te verdedigen. En die liepen zeker niet allemaal gelijk.



"Het belangrijkste is dat we een akkoord hebben bereikt en dat we samen verder kunnen", was de conclusie van RSCA-topman Vandenhaute bij het buitenkomen. "Het was het enige dat stembaar was en het is gestemd."



De play-offs werden 15 jaar geleden ingevoerd om de spankracht in de competitie te verhogen. Op de vraag of dit geen stap terug is, antwoordde Vandenhaute ontwijkend. "Als je naar de polls kijkt, willen de meeste fans terug naar 18. Dat is wat er vandaag op tafel lag en dat is gestemd."



Is hij tevreden? "Wij zijn vooral tevreden dat er continuïteit en stabiliteit is. En dat we met het Belgisch voetbal vooruit kunnen. Want anders waren we in een totale chaos terechtgekomen."



"We hebben ons achter het compromis gezet en zijn tevreden dat het gestemd is. Het is een compromis en bij een compromis ben je nooit 100 procent gelukkig. Er is gestemd en er is een meerderheid."



Het wordt alvast het format voor de komende jaren. "Dat was ook de uitdrukkelijke vraag van de rechtenhouders. En het is ook het format dat in de meeste landen in Europa wordt gespeeld."



"Voetbal is zo populair dat het in elke formule overeind zal blijven."

Club Brugge: "Er zit veel in voor ons, maar niet moment om triomfantelijk te zijn"

Bob Madou, CEO bij Club Brugge, is vooral ook tevreden dat er een akkoord is. "Omdat we een groot probleem vermeden hebben."



"Als je de procedures met rechtenhouders in Duitsland en Frankrijk ziet, konden we ons dit als Belgisch voetbal niet permitteren. Dan was er binnen een maand 0 euro te verdelen. Daarom ben ik blij dat we onze verantwoordelijkheid hebben kunnen nemen."



Het geprefereerde format van Club Brugge was 14 ploegen in 1e en play-offs met 6. "Maar dit format zat natuurlijk altijd in ons hoofd, omdat het voldoet aan een aantal voorwaarden van ons: substantieel minder wedstrijden, wedstrijden kunnen uitstellen en een verankering van onze ploegen in de Challenger Pro League."



Madou geeft een pluim aan Pro League-voorzitter Lorin Parys en zijn management en aan collega-bestuurders van de G5. Maar ook aan Mehdi Bayat (Charleroi), Yorik Torreele (SK Beveren) en Harm van Veldhoven (Lommel).



"Zij hebben in een zeer moeilijke context met meningen die niet zo eenvoudig te verenigen zijn, een meerderheid gecreëerd. Dat is hun verdienste, niet de onze."



Madou gaat wel geen champagne drinken: "Het is niet het moment om triomfantelijk te zijn. Het is een nipte meerderheid voor een compromis."



"Met de ploegen met Europese ambities moeten we erin geloven dat we van plek 8 naar 6 kunnen in Europa. Ik denk dat dit format dat mogelijk maakt."

Antwerp: "Mensen zijn over persoonlijke eigenbelangen gestapt"