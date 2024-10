Zizou Bergs baalt: "Ik was klaar, het is jammer te moeten besluiten dat Giron een ongelooflijke dag had"

za 19 oktober 2024 14:41

Zizou Bergs had er meer van verwacht gisteren in de kwartfinale tegen de Amerikaan Giron.

Het heeft niet mogen zijn voor Zizou Bergs in Antwerpen. De publiekslieveling had zich veel voorgegesteld van zijn kwartfinale, maar botste gisteren simpelweg op een onhoudbare Amerikaan Marcos Giron "in een begenadigde dag". "Ik ben niet zozeer gefrustreerd, maar het is jammer dat ik geen oplossingen kon vinden."

Met 2 mooie zeges, waaronder een tweesetter tegen 4e reekshoofd Baez (ATP-27), en de volle steun van het publiek droomde Zizou Bergs al van meer in de Lotto Arena. Vooraf liet hij ook optekenen dat Giron een type speler is waar hij graag tegen speelt."



Maar daar kwam hij gisteren bedrogen uit. Giron gaf na de 6-2, 6-2 zelf toe dat hij een begenadigde dag had, hij gunde Bergs amper kansen om in de match te raken.



"Qua frustraties viel het nog mee, het was vooral jammer dat ik geen oplossingen kon vinden. Je beseft dat je tegenstander een ongelooflijke dag heeft. Hij lag af te vuren vanaf het begin."

"Als ik een goede service speelde, kwam de bal soms nog harder terug. Dan is het ondergaan en proberen er elk punt te staan, mocht het bij hem toch even wegvallen."



"Op een bepaald moment vond ik iets beter de lijn en dacht ik dat ik vertrokken was. Maar een paar ballen daarna vuurde hij weer ballen af door het midden, waarmee je niks kan doen. En kreeg ik hem toch breed, kwam hij met een antwoord."

Ik had het gevoel dat ik goed aan het spelen was. Ik heb geprobeerd, maar er kwam zo vaak een antwoord. Zizou Bergs

"Het is jammer dat dat vandaag moet gebeuren, want ik voelde écht dat ik klaar was. Ik voelde me in mijn sas, voelde mijn ballen goed aan, vond de goede balans tussen agressief zijn en toch niet te overhaast."



"Al die zaken maken het jammer te moeten besluiten dat de tegenstander een ongelooflijke dag had."



Na zijn tweede ronde gaf hij mee dat hij wat beter wilde spelen. Is dat gelukt? "Ik had het gevoel dat ik goed aan het spelen was. Ik denk dat het altijd beter kan, maar het is een opgave om beter te doen. Ik heb geprobeerd."



"Maar er kwam zo vaak een antwoord, dat je net iets meer die twijfel krijgt."



Het was de tweede kwartfinale voor Bergs, die ook zal stijgen op de ranking. Daar trekt hij zich aan op. "Absoluut. Er zijn weer heel wat positieve zaken mee te nemen. Sommige zaken moeten beter, die gaan we analyseren."



"We gaan de match herbekijken en kijken waar ik opportuniteiten had om beter te doen. Dat is het fascinerende aan de tennissport, dat je zoveel kansen hebt om uit te leren."



"Als ik terugkijk op de voorbije week, de verantwoordelijkheid die ik heb genomen, de ambiance die is gelegd, de stappen die ik heb gezet... Daar gaan we op verderbouwen. Ik ben klaar voor de volgende stappen."



"Ik ben klaar om te gaan stijgen in de rankings. Alleen moet ik daar verdomd hard voor blijven werken."

