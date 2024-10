Geen sprookje voor Zizou Bergs op European Open: Amerikaan Giron is klasse te sterk in kwartfinales

De kwartfinales zijn voor Zizou Bergs (ATP-69) het eindstation geworden in de European Open in Antwerpen. Tegen de hoger geplaatste Amerikaan Marcos Giron (ATP-47) holde onze landgenoot een hele match achter de feiten aan.

"Marcos Giron is het type speler waar ik graag tegen speel."

Na zijn stunt tegen topdertigspeler Sebastian Baez begon Zizou Bergs boordevol vertrouwen aan zijn kwartfinale.

Maar de publiekslieveling in Antwerpen begon moeizaam aan zijn partij en gaf al snel 2 opslagspelletjes uit handen. Na 38 minuten was de 1e set al binnen voor Giron.



Opgezweept door het gejuich uit de tribunes leek Bergs in de 2e set bevrijd toen hij het 1e spelletje binnenhaalde.



De Amerikaan doorprikte daarna snel de dromen van Bergs en het Antwerpse publiek. In een 2e set, die bijna een blauwdruk was van de 1e, kreeg Giron Bergs opnieuw met 6-2-cijfers op de knieën.



Geen eerste halve finale ooit op een ATP-toernooi voor Bergs. De winnaars uit de duels Giron-Lechecka en Gaston-Bautista spelen zondag de finale in Antwerpen.