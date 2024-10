Blessure aan buikspieren houdt Zizou Bergs weg uit Wenen: "Ik zit aan mijn limiet"

Zizou Bergs zal dan toch niet in actie komen op het ATP-toernooi in Wenen. De Limburger heeft in zijn kwartfinale in Antwerpen een blessure aan zijn buikspieren opgelopen.

Een dag na zijn uitschakeling in de kwartfinales in Antwerpen moest Zizou Bergs al naar Wenen afzakken. Eenmaal in de Oostenrijkse hoofdstad besefte Bergs dat spelen onmogelijk zou zijn.



"Helaas heb ik gisteren tijdens mijn wedstrijd mijn buikspieren geblesseerd", schrijft hij op Instagram. "Het lijkt een klein scheurtje te zijn, dus ik hoop op tijd hersteld te zijn om deel te nemen in Parijs."

Het Masters 1.000-toernooi in Parijs, dat op 28 oktober begint, is het volgende grote doel van Bergs.

Zijn forfait komt niet als een verrassing, want in Antwerpen gaf onze landgenoot al aan dat het schema te druk was. "De tenniswereld is brutaal", zei hij. "Het is soms een verschrikking."

"Een uur slapen, opstaan, een koffie drinken, wegvliegen en spelen. Wat zijn we aan het doen? Ik weet niet wat mijn beslissing zal zijn. Ik zit aan mijn limiet."