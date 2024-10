VIDEO - De vloek is verbroken: Lois Openda verlost zichzelf na droogte onder Domenico Tedesco

Het zal hem toch stiekem deugd doen. Met een rake kopbal knikte Lois Openda zijn duivelse doelpuntencomplex (eindelijk) van zich af. Tot vandaag scoorde de spurtbom van RB Leipzig nog niet onder bondscoach Domenico Tedesco. Het was al 18 interlands geleden, maar vandaag mocht hij nog eens juichen.

Het thema mag bij deze van tafel: ja, Lois Openda kan scoren onder Domenico Tedesco.

Hoewel hij bij RB Leipzig in tussentijd aan de lopende band doelpunten maakte, stond de spurtbom al bijna twee jaar droog bij de Rode Duivels. Het was van 18 november 2022 geleden - een oefenpot tegen Egypte - dat Openda nog kon scoren in het shirt van de Rode Duivels.



En dat zal de 24-jarige spits ook geweten hebben: steeds wanneer hij afzakte naar Tubeke, kwam zijn doelpuntencomplex ter sprake.

Zeker wanneer Romelu Lukaku de Duivels de voorbije twee interlandperiodes even liet rusten, keek iedereen naar Openda voor de doelpunten. Kansen kreeg hij genoeg, maar onder meer een gemiste strafschop tegen Israël voedde de vertrouwenskwestie.

Maar tegen Frankrijk kwam dan toch de ommekeer. Eerst werd de ex-Bruggeling nog onderuitgeschoffeld bij dé kans om de ban te breken, maar net voor de rust kwam dan toch de verlossende kopslag.

Openda moest nog een aantal minuten bang afwachten terwijl de VAR een potentiële buitenspelval boven zijn hoofd liet bengelen, maar de scheidsrechter wees dan toch naar de middenstip.

Oef!

Alsof er een grote last van zijn schouders viel, vierde de spits zijn doelpunt als een dolleman. Dat het hem door iedereen gegund werd, was duidelijk aan de even uitgelaten reacties van zijn mededuivels.

De eerste van hopelijk nog velen?