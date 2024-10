Lotte Kopecky, Remco Evenepoel en Tim Merlier maken kans op Vélo d'Or

Lotte Kopecky is een van de 10 genomineerden. Vorig jaar werd ze tweede achter ploeggenote en Tourwinnares Demi Vollering. In 2022 moest ze enkel Annemiek van Vleuten voor zich dulden. Ook zij had toen de Ronde van Frankrijk gewonnen.

Kopecky won dit seizoen 16 keer. Ze was onder meer de beste in Parijs-Roubaix en Strade Bianche én ze volgde zichzelf op als wereldkampioene.

De andere genomineerden: Demi Vollering, Pauliena Rooijakkers, Marianne Vos, Lorena Wiebes, Grace Brown, olympisch kampioene Kristen Faulkner, Elisa Longo Borghini, Evita Muzic en Tourwinnares Katazryna Niewiadoma.