Belgische kampioene Emeline Detillieux triomfeert in prestigieuze Franse mountainbikewedstrijd Roc d'Azur

Belgisch mountainbikekampioene Emeline Detilleux heeft zondag in het Franse Fréjus de Roc d'Azur gewonnen, één van de grootste mountainbike-evenementen van het seizoen. Ze was de eerste Belgische ooit die de wedstrijd op haar naam schreef.

De Roc d'Azur is een iconisch evenement in het mountainbiken en wordt al een aantal jaar georganiseerd door Tour-organisator ASO. Voor veel mountainbikers en zelfs wegrenners is het de laatste wedstrijd van het seizoen.

Bij de mannen ging de overwinning na 55 kilometer op en neer langs de Côte d'Azur naar de Franse oud-wereldkampioen Jordan Sarrou, die man in vorm Mathis Azzaro afhield, maar bij de vrouwen was het dus onze landgenote Emeline Detilleux Detilleux die won.

Ze haalde het solo, met net geen 2 minuten voorsprong voor de Italiaanse vrouwen Sandra Mairhofer en Greta Seiwald.

"Ik vind het fantastisch om de eerste Belgische vrouw te zijn die hier wint", reageerde de 24-jarige Detilleux, die afgelopen zomer nog de Belgische kleuren verdedigde op de Olympische Spelen van Parijs.

"Dit is het grootste mountainbike-event ter wereld, in volle zon, op een superparcours en met een fantastische sfeer. Ik heb er echt van genoten."