Renaat en José zoeken plekje voor Pogacar in eeuwige ranglijst: "En Evenepoel? De 2e beste renner dit jaar"

Met een nieuwe triomftocht in de Ronde van Lombardije zette Tadej Pogacar de kroon op een fenomenaal wielerjaar. Dat zag ook ons commentaarduo in Como, Renaat Schotte en José De Cauwer. "Wat is er nog nieuw voor Pogacar?", vragen ze zich af. En ze zoeken een plekje voor de Sloveen tussen de allergrootsten in de wielergeschiedenis.

Renaat: "José wat hebben we vandaag gezien?"



José: "We hebben gezien wat we al een tijdje wisten. Dat Tadej Pogacar in hele goeie doen is en dat het een superwereldkampioen is. We hebben een heel mooie koers gezien met een Remco Evenepoel op zijn plaats. Hij zegt zelf in zijn interview "The best of the rest" en dat was daar tevreden mee."

Renaat: "Superlatieven schieten te kort als je het seizoen van Pogacar moet omschrijven. Het adjectief Merckxiaans kan hier gebruikt worden of hoe moeten we dit nu historisch kaderen?"



José: "Historisch mag je het jaar van Pogacar best bij de grote zetten. Ik vond het wel een hele goeie dat hij in zijn interview daar zelf niet op wou antwoorden. "Laat ons daarvoor het einde van mijn carrière afwachten." Dat vond ik eigenlijk wel goed. Hij zegt dat we moeten afwachten tot zijn carrière gedaan is, want hij is nog altijd jong."