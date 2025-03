OFFICIEEL: Tadej Pogacar komt aan de start van Parijs-Roubaix, geen E3 of Gent-Wevelgem meer

Wat al weken in de lucht hing, werd vandaag werkelijkheid.



Nadat Tadej Pogacar de E3 Saxo Classic en Gent Wevelgem had geschrapt uit zijn programma, was meteen duidelijk dat hij iets in zijn schild voerde.



"Hij wil zich zo meer focussen op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", verklaarde zijn team uiteindelijk op hun website. "Hij wil pieken in die iconische wedstrijden."



Dat hij de Ronde rijdt, is geen verrassing. Maar Parijs-Roubaix wordt dus toegevoegd aan het programma van de wereldkampioen, die na zijn derde plaats in Milaan-Sanremo des te meer op monumentenjacht is.



De geruchten begonnen allemaal toen Pogacar in de winter een video plaatste waarin te zien was dat hij over de kasseien in Noord-Frankrijk aan het dokkeren was.

Weken hield UAE de boot af, zo zag het hun kopman liever geen risico's nemen in de Helleklassieker, maar de wil van Pogacar zal dan toch zegevieren.