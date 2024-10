Onverwacht bezoek, ontroerend bedankje en tranen na finish: de emotionele rollercoaster van Remco Evenepoel in Lombardije

Toch liet hij na de finish even de tranen de vrije loop. "Hier tweede worden, voelt als een persoonlijke overwinning."

Het was het begin van een emotionele dag voor Evenepoel, al wilde hij dat zelf niet zo noemen. "Ik heb dat moment van 4 jaar geleden al verwerkt", sprak hij.

De dag van Remco Evenepoel in Lombardije begon met een aangename surprise: zijn vrouw Oumi bracht de renner een verrassingsbezoekje voor de start. De onverwachte visite en de stevige knuffel deden de olympische kampioen zichtbaar deugd.

Evenepoel had daarbij ook mooie woorden voor zijn ploegleider Davide Bramati. Die zat zaterdag weer in de volgwagen, net als 4 jaar geleden, toen onze landgenoot die akelige val in het ravijn maakte.



Dat Bramati toen als eerste bij hem kwam, was Evenepoel nog niet vergeten. "Brama, deze is voor jou. Jij hebt 4 jaar geleden mijn leven gered", klonk het over de ploegradio.

"Proficiat, makker. Chapeau", was het antwoord van de Italiaan.