Illegaal of geniaal? Nieuwe "torpedoknuppel" die golf aan homeruns veroorzaakt, verdeelt de honkbalwereld

wo 2 april 2025 06:59

Amerika is in de ban van een stuk hout. Met de zogenoemde "torpedoknuppel" slaan de spelers van de New York Yankees de ene na de andere bal het veld uit in het nieuwe honkbalseizoen. Wat is het geheim achter de controversiële knuppel?

Negen homeruns in één wedstrijd. De toeschouwers in het Yankee Stadium geloofden hun eigen ogen niet toen hun favoriete team met een recordaantal homeruns brandhout maakte van de Milwaukee Brewers. Achteraf werd echter niet de fenomenale prestatie van de slagmannen onder de loep genomen, maar wel de nieuwe knuppel waarmee ze de bal veelvuldig het veld uitsloegen.

Net zoals bij veel andere sporten is een attribuut dat wordt gebruikt onderhevig aan bepaalde regels. Zo mag een honkbalknuppel zo'n 6,6 centimeter breed zijn op het breedste punt. Maar waar dat punt zich precies moet bevinden, is niet in de regels vastgelegd. Die maas in het net bracht een medewerker van de Yankees op ideeën. De voormalige natuurkundige aan het hoog aangeschreven Massachusetts Institute of Technology zag dat een aantal spelers de bal vaak niet op het dikste punt van de normale knuppel raakten.

Op basis van spelersdata ontwierp hij persoonsgerichte torpedoknuppels. Die zijn zwaarder dan gebruikelijk op de zogenaamde "sweet spot", de ideale plek om de bal te raken. Bovenaan en bij het handvat heeft de knuppel iets minder massa.

Voorts wordt bij de torpedoknuppel het dikste deel van het hout verplaatst naar de zone op de knuppel waar de slagman de bal waarschijnlijk het hardst zal raken. Zo heeft de slagman een betere kans om precies en hard op de bal te slaan.

Het is niet de knuppel die de homerun slaat. Stephen Vogt, manager van de Cleveland Guardians