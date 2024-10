Ontspannen Remco Evenepoel werpt zich op als waarzegger in Lombardije: "Het zal op de Sormano gebeuren"

za 12 oktober 2024 10:55

Nog één keer alles geven in een dubbel gouden seizoen. Die opdracht heeft Remco Evenepoel zichzelf meegegeven aan de start van de Ronde van Lombardije. Niet dat hij grote verwachtingen koestert, want ene Tadej Pogacar is er torenhoog favoriet. "We moeten in de finale de organisatie op poten zetten, wie weet keren we dan nog terug", deelt Evenepoel.

De laatste van het jaar en dan mag de riem er helemaal af. Maar van stress bij Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije? Geen sprake. Op de bus dolde de dubbele olympische kampioen op een groepsfoto. Ook in het startinterview komt hij ontspannen voor onze microfoon staan. "Het is altijd fijn om hier te staan als de zon schijnt", glimlacht Evenepoel. "Het Italiaanse publiek is altijd euforisch. Nog een keer alles geven en dan zit het seizoen erop. Het weer is ook perfect, zo zal ik niet bevriezen." De bal ligt dan ook in het kamp van topfavoriet Tadej Pogacar. "Ik denk dat het logisch is dat UAE de koers zal moeten dragen. Dat heeft Pogacar aan zichzelf te dragen. Ik wil zo lang mogelijk volgen. Als dat niet lukt, wordt het een beetje de Tour-tactiek toepassen en eigen tempo rijden." "We willen proberen om steeds met 2 of 3 renners samen te rijden en in het defensief te zitten. Dat zal belangrijk worden in de finale", meent hij.

Het wordt zaak om in de achtergrond een overtal te hebben, de organisatie op poten te zetten en wie weet keren we dan wel terug. Remco Evenepoel