Dominant of verdacht? Pogacar ziet dat wielrennen "slachtoffer is van verleden": "Er is geen vertrouwen"

Wie houdt er de tel nog bij? Tadej Pogacar kan in de Ronde van Lombardije al zijn 25e overwinning van het seizoen boeken. Indrukwekkend, maar volgens sommigen ook verdacht. "Ik weet niet wat we kunnen doen om het vertrouwen terug te winnen", zegt de wereldkampioen.

De Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro, de Tour, het WK ... Ongeveer overal waar Tadej Pogacar aan de start stond dit seizoen, ging hij met de bloemenruiker aan de haal. Alleen in Milaan-Sanremo (3e) en de GP van Quebec (7e) won hij niet. In de Ronde van Lombardije kan hij zijn 25e(!) zege van het seizoen boeken. Alleen Fausto Coppi slaagde er eind jaren 40 in om het wielermonument 4 keer op een rij te winnen. Nog een historische pagina waar Pogacar zijn naam op kan zetten. "Ik ben eerlijk gezegd gestopt met te tellen", zegt de wereldkampioen. "Ik ga gewoon mee met de flow. Het is geen competitie om een bepaald aantal zeges te halen." Pogacar geeft wel toe dat hij "gevleid" is om vergeleken te worden met Eddy Merckx. "Het is leuk, maar we hebben het over een ander tijdperk, waar ik bijna niets van weet. Merckx won alles, maar ik was nog niet geboren. Ik zal mezelf nooit met iemand vergelijken, ik ga mijn eigen weg."

Lance Armstrong vergeten

Toch duiken er ook demonen uit het verleden op. Allesverslinder Pogacar wordt regelmatig geconfronteerd met dopingbeschuldigingen. "Het is onvermijdelijk dat er mensen donkere verklaringen zoeken, vooral in de wielersport", zei de Amerikaanse renner Larry Warbasse deze week nog in "The Cycling Podcast. "Maar ik denk dat Pogacar gewoon de meest getalenteerde van ons allemaal is." Ook Pogacar kreeg voor de Ronde van Lombardije vragen over de verdenkingen rond zijn dominantie. "Jaloezie en verdenkingen zullen er altijd zijn", zei de Sloveen. "Daar kan ik niets aan doen." "Wielrennen is nog altijd het slachtoffer van zijn verleden, toen renners er alles aan deden om beter te worden. Zelfs als ze hun gezondheid op het spel moesten zetten."

Als je je gezondheid op het spel zet voor een carrière van tien jaar, dan is dat gewoon je leven weggooien, dat is dom. Tadej Pogacar

"Het wielrennen lijdt nog altijd onder die jaren. Er is geen vertrouwen en ik weet niet wat we kunnen doen om het terug te winnen." "We rijden gewoon onze wedstrijden en hopen dat mensen in ons gaan geloven. Misschien vergeten mensen over een paar generaties het verleden. Vergeten ze Lance Armstrong en wat sommige renners toen deden." "Het is een sport die al gevaarlijk genoeg is met de ongelukken en de grenzen die je niet mag overschrijden voor je hart." "Als je je gezondheid op het spel zet voor een carrière van tien jaar, dan is dat gewoon je leven weggooien, dat is dom. Ik wil niet het risico lopen om op een dag ziek te worden", benadrukte Pogacar.

