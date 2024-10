Kijk zaterdag naar de Ronde van Lombardije bij Sporza: titanenduel tussen Pogacar en Evenepoel?

vr 11 oktober 2024 07:50

Met de Ronde van Lombardije staat zaterdag de laatste grote wielerafspraak van het jaar in de agenda. Krijgen we opnieuw een onemanshow van Tadej Pogacar? Of legt Remco Evenepoel de wereldkampioen het vuur aan de schenen? En hoe anders is het parcours dit jaar? Ontdek het in onze gids.

Zo ging het vorig jaar

Een vroege val van Remco Evenepoel, een mislukte coup van Tadej Pogacar op de Passo di Ganda en krampen op het vlakke stuk richting de finish.



Het wedstrijdverhaal van de Ronde van Lombardije zat vorig jaar boordevol intriges. Maar het was de topfavoriet die uiteindelijk toch op het hoogste schavotje pronkte. Na een pokerspelletje met Primoz Roglic trok Pogacar bruusk ten aanval op meer dan 30 kilometer van de streep. Maar nog voor de top van de Passo di Ganda kwam Roglic weer aanpikken. "Dan rijd ik maar weg in de afdaling", dacht Pogacar. En de Sloveen reed Roglic bergaf los en bleef in de slotkilometers zijn krampen de baas op weg naar zijn 3e zege op een rij in Lombardije. De vroeg gevallen Remco Evenepoel parkeerde zich in Bergamo nog net in de top 10.

Uitslag Ronde van Lombardije naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 5:55:33 UAE Team Emirates UAD 2 Andrea Bagioli +52 Soudal - Quick-Step SOQ 3 Primož Roglic +52 Jumbo - Visma TJV 4 Aleksandr Vlasov +52 BORA - hansgrohe BOH 5 Simon Yates +52 Team Jayco - AlUla JAY 6 Adam Yates +52 UAE Team Emirates UAD 7 Carlos Rodríguez +52 INEOS Grenadiers IGD 8 Richard Carapaz +1:06 EF Education - EasyPost EFE 9 Remco Evenepoel +1:26 Soudal - Quick-Step SOQ 10 Andreas Kron +1:26 Lotto - Dstny LTD meer tonen

Parcours

Traditioneel wisselen Como en Bergamo elkaar jaarlijks af als start- en aankomstplek. Dit jaar ligt de aankomstlijn weer in Como, maar de traditionele Civiglio-klim laten ze in de finale links liggen. Interessant wordt het vanaf 90 kilometer van de streep, wanneer de renners zich naar boven hijsen naar het heiligdom Madonna del Ghisallo (8,7 km à 5,3%). Daarna wacht de vermaledijde Colma di Sormano (12,8 km en 6,7%) op 42 kilometer van de finish. Een klim die heel wat belletjes doet rinkelen, niet in het minst bij Remco Evenepoel. 4 jaar geleden kwam de dubbele olympische kampioen zwaar ten val in de afdaling van de Sormano. Nu zal Evenepoel de plek van de tuimelperte klimmend passeren. Als de koers tegen dan nog niet is beslist, kan de de San Fermo della Battaglia (2,9 km à 6,6%) op ruim 5 km van de streep de rol van scherprechter vervullen.

Deelnemers

Een 4e zege op een rij in Lombardije. Dat is het grote doel van wereldkampioen Tadej Pogacar, die daarmee in de voetsporen zou treden van de legendarische Fausto Coppi. De wereldkampioen is omringd door een ijzersterke brigade met onder meer Marc Hirschi, Pavel Sivakov en Adam Yates. De grote uitdager van Pogacar en UAE is op papier Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). De Ronde van Lombardije is een van de prioriteiten op zijn alsmaar kleiner wordende bucketlist.



Maar de Italiaans herfstklassieker lijkt tot op heden vervloekt voor onze landgenoot. In 2020 was er de horrorcrash, een jaar later kraakte Evenepoel op de Passo di Ganda en vorig jaar kwam hij al vroeg in de race ten val.

De olympische kampioen versus de wereldkampioen.

Het lijstje outsiders is bijzonder lang. Andrea Bagioli (Lidl-Trek) was de enige die zich op het WK eventjes kon vastbijten in het spoor van Pogacar, toen hij op ruim 100 km van de streep zijn duivels al ontbond. In Lombardije sprintte de Italiaan vorig jaar al naar een knappe 2e plaats.



Enric Mas (Movistar) was dan weer de enige die Pogacar 2 jaar geleden kon bijbenen in Lombardije. Op het voorbije WK toonde de Spanjaard dat zijn herfstbenen nog altijd dik oké zijn.



Na een hersenschudding in de Tour of Britain en een anoniem WK stond Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) in de Ronde van Emilië weer op uit de doden met de 2e plek. Op bijna 2 minuten van Pogacar.



Andere potentiële podiumkandidaten zijn Simon Yates (Jayco-AlUla), Michael Woods (Israel-Premier Tech), het Bahrain-trio Bilbao, Buitrago en Tiberi, het Groupama-duo Gaudu-Madouas, Ciccone en Skujins (Lidl-Trek) Jorgenson (Visma-Lease a Bike), Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) en Lotto-Dstny-speerpunt Maxim Van Gils.

Enric Mas wil een belangrijke rol spelen in Lombardije.

Live vanaf de start bij Sporza