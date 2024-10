Remco Evenepoel wil in Lombardije nog één keer knallen: "Maar ik voel ook dat het stilaan op is"

Met de Ronde van Lombardije werkt Remco Evenepoel zaterdag zijn sluitstuk af van een lang en zwaar seizoen. Onze landgenoot start met ambitie aan het herfstmonument, maar voelt ook dat de batterijen stilaan leeg zijn. "Het gaat nu even met ups en downs, maar dat is niet meer dan normaal."

Nog een keer all-out gaan.

In de Ronde van Lombardije staat Remco Evenepoel zaterdag voor zijn laatste wedstrijd van 2024. Onze landgenoot wil het vijfde wielermonument maar al te graag aan zijn palmares toevoegen, al lijkt na een lang seizoen het beste er wat af.

"Het is moeilijk te zeggen hoeveel er nog in de tank zit", blikt hij vooruit. "Maar ik voel me goed om nog één keer een goed resultaat neer te zetten. Daarna is het gedaan."

"Ik voel ook wel dat het stilaan op is", is hij eerlijk. "In sommige van de voorbije koersen zou ik in normale doen langer meegaan of een belangrijkere rol in de finale kunnen spelen. Het beste lijkt er wat af, wat niet meer dan normaal is."

"Ik had de zware blessure in april, dan de opbouw naar de Tour en een langere periode van topniveau, daarna ook even ziekte ... Het gaat nu even met ups en downs. Maar ik heb er goede hoop op dat ik morgen een goede dag kan hebben en een goed resultaat kan neerzetten."