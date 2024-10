Afgeremd door gordelroos, maar Ridley Racing heeft groots plan met Joris Nieuwenhuis: "Alleenheerser worden"

za 12 oktober 2024 09:33

Onder de windtunnel van Ridley presenteerde het gloednieuwe veldritteam gisteren zijn renners aan de pers. De Nederlander Joris Nieuwenhuis is het grote speerpunt. "Natuurlijk hopen we dat Joris de alleenheerser van het veldrijden wordt", klinkt ploegleider Richard Groenendaal ambitieus.

2e op het WK, 2e in de Wereldbeker en 2e in de Superprestige. Joris Nieuwenhuis was vorig jaar een van de grote smaakmakers in het veld. Maar omdat Baloise Trek Lions zijn contract niet kon openbreken, was de Nederlandse kampioen plots dakloos. "Ik had zeker nog kunnen groeien bij de ploeg van Sven Nys. Maar het mocht helaas niet zijn", zucht Nieuwenhuis. "3 maanden geleden kwam Jochim Aerts (CEO van Ridley) met een visie naar me toe. Een visie waarin ik meteen geloofde." Alleen had de ploeg in opbouw nog geen ploegleider en vroegen ze Nieuwenhuis om advies. "De enige die dat voor mij zou kunnen naast Sven Nys was Richard Groenendaal", luidde het antwoord van Nieuwenhuis, die als belofte nog samengewerkt had met de wereldkampioen van Sint-Michielsgestel. "Jochim (Aerts) heeft Groenendaal dan meteen gebeld en het was in orde."

Terugslag door gordelroos

Nieuwenhuis was erop gebrand om meteen te scoren voor zijn team. Maar ziekte gooide roet in het eten. "Twee weken geleden hebben we ontdekt dat ik gordelroos heb. Ik had er tot dan toe nog nooit van gehoord", bekent Nieuwenhuis. Bij gordelroos onstaan er rode blaasjes op de huid, gelijkaardig aan waterpokken. "De remedie tegen gordelroos is heel veel rusten. Maar voor mij was dat moeilijk, omdat ik heel goed aan het cross-seizoen wou beginnen in Beringen." Maar dat was te veel op korte termijn denken. "We kwamen er al snel achter dat dat plan niet zou lukken, want ik voel me nog altijd niet heel goed."

Nog eens Nederlands kampioen worden, zou heel mooi zijn. Joris Nieuwenhuis

Nieuwenhuis moet zijn seizoensbegin noodgedwongen uitstellen. "Ik probeer nu beter te worden door te trainen. Dan zien we wel wanneer ik eraan kan beginnen."



Zijn doelen liggen later op het seizoen. "Nog eens Nederlands kampioen worden zou heel mooi zijn. Ik wil ook weer volledig voor de wereldtitel gaan. Vorig seizoen was het daar net niet voor mij." Ook een regelmatigheidsklassement winnen staat op zijn bucketlist. Dat heeft wel gevolgen. "Ik zal deze winter enkel de Wereldbeker en de Superprestige rijden. De X²O-Trofee sla ik over, omdat je niet op 3 verschillende paarden kan wedden."

Succesrecept Goenendaal-Nieuwenhuis