Monstertransfer in de maak: Jürgen Klopp wordt "Hoofd Voetbal" bij Red Bull-groep

De comeback van Jürgen Klopp is een feit, al keert de voormalige succescoach van Liverpool niet terug als trainer. Vier maanden na zijn afscheid in de Premier League heeft de 57-jarige Duitser een job als "hoofd Voetbal" bij Red Bull beet. Klopp zal vanaf 1 januari een overkoepelende rol binnen het conglomeraat innemen.

Vanaf 1 januari 2025 zal de 57-jarige Duitser de rol van "Head of Global Soccer" op zich nemen bij de Red Bull-school. In deze functie zal hij toezicht houden op de wereldwijde voetbalactiviteiten van Red Bull en betrokken zijn bij het ontwikkelen van de algemene strategie voor de verschillende clubs binnen het netwerk.

In een verklaring liet Klopp weten enthousiast te zijn over zijn nieuwe functie: "Na bijna 25 jaar als coach ben ik enorm gemotiveerd om aan een project zoals dit te beginnen. Hoewel mijn rol veranderd is, blijft mijn passie voor het voetbal en de mensen in deze sport onverminderd."





De CEO van Red Bull, Oliver Mintzlaff, noemde de aanstelling van Klopp de belangrijkste in de geschiedenis van Red Bull Soccer en prees zijn invloedrijke positie in de voetbalwereld.

Klopp zal dus even geen coach langs de lijn meer zijn, maar hij zou in zijn contract wel een opstapclausule hebben laten opnemen om toch weer in het veld te springen wanneer er zich een mooie kans als trainer voordoet.