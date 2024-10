Met Lotte Kopecky als voorbeeld: Lorena Wiebes wil zichzelf testen op WK baanwielrennen, met 2028 in achterhoofd

Lotte Kopecky zal volgende week een bekend gezicht van SD Worx tegenkomen op het WK baanwielrennen. Lorena Wiebes zakt immers ook af naar Denemarken, waar ze de piste wil ontdekken om zichzelf te testen op mondiaal niveau. "Het is een grote uitdaging", vertelt Wiebes aan de NOS.

Net als Lotte Kopecky is ook Lorena Wiebes deze week eerst nog actief in Nederland in de Simac Ladies Tour. Daarna trekken beide rensters van SD Worx-Protime naar Denemarken, waar van 16 tot 20 oktober het WK baanwielrennen op het programma staat.

Terwijl Kopecky al een doorgewinterde baanwielrenster is, wordt het voor Wiebes allemaal een beetje nieuw. "Ik heb wel wat nationale kampioenschappen op de piste gereden, maar een WK wordt toch nog wat anders", klinkt het bij de NOS.

Kopecky zal in Denemarken normaal gezien de puntenkoers en de afvalling rijden, twee disciplines waarin ze haar wereldtitel verdedigt. Wiebes kiest voor de scratch, waarin de eerste na een race van 10 kilometer wint.