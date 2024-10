Zoals verwacht valt Onana af voor Rode Duivels, Aster Vranckx komt in zijn plaats

Bondscoach Domenico Tedesco moet noodgedwongen een vervanging doorvoeren. Amadou Onana is niet fit voor de dubbele Nations League-afspraak met de Rode Duivels, Aster Vranckx is zijn vervanger.

Onana viel vorige week uit met pijn aan zijn hamstrings in de Champions League bij de stuntzege met Aston Villa tegen Bayern München. Toch riep Tedesco hem vrijdag op. De bondscoach sprak toen over "een klein probleem, maar een positieve MRI".



Gisteren kwam de middenvelder niet in actie in de Premier League tegen Manchester United. Vandaag besliste Tedesco om hem te vervangen door Vranckx.