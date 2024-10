Zwaar verdict voor Carvajal, die nieuw contract krijgt: "Voorste kruisband, buitenste knieband én pees afgescheurd"

Zoals gevreesd heeft Real-verdediger Dani Carvajal een heel zware knieblessure opgelopen in het slot van de partij gisteravond tegen Villarreal. "Na medische onderzoeken is vastgesteld dat hij zijn voorste kruisband, de buitenste collaterale knieband en een pees in zijn knieholte van zijn rechterbeen heeft gescheurd", deelde de medische staf van de Spaanse club mee.

Dani Carvajal blesseerde zich in de extra tijd bij een onschuldig duel, de 2-0-eindstand stond al langer vast. Zijn knie maakte een onnatuurlijke beweging, de 32-jarige verdediger schreeuwde het uit van de pijn.



Dat hij op een draagbaar van het veld moest, was al een veeg teken. Real-coach Ancelotti maakte meteen duidelijk dat het ernstig was. "De kleedkamer is aangeslagen." De Italiaan verwees meteen ook naar de volle speelkalender.



Carvajal bevestigde afgelopen nacht al het kruisbandletsel. Ik moet onder het mes en zal een paar maanden out zijn. Ik kan niet wachten om als een beest te revalideren en terug te komen." Dat lijkt evenwel pas volgend seizoen te zijn.



Real zit in de hoek waar de klappen vallen: vorige week viel ook doelman Thibaut Courtois voor enkele weken uit met een adductorenletsel en gisteren moest doelpuntenmaker Vinicius ook van het veld met een nekblessure.