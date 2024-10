VIDEO - Real veert recht na verlies in Rijsel, maar verliest sterkhouder Carvajal met zware knieblessure

zo 6 oktober 2024 08:23

Real Madrid einde 2 - 0 Villarreal CF 14' - Doelpunt - Federico Valverde (1 - 0) 33' - Geel - Kiko 68' - Verv. Raúl Albiol door Eric Bailly 68' - Verv. Nicolas Pépé door Ilias Akhomach 68' - Verv. Álex Baena door Yéremi Pino 70' - Verv. Eduardo Camavinga door Éder Militão 71' - Verv. Kylian Mbappé door Rodrygo 73' - Doelpunt - Vinícius Júnior (2 - 0) 79' - Verv. Daniel Parejo door Ramón Terrats 79' - Verv. Vinícius Júnior door Arda Güler 86' - Verv. Sergi Cardona door Juan Bernat 90+2' - Verv. Luka Modric door Lucas Vázquez LaLiga EA Sports - speeldag 9 - 05/10/24 - 21:04 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 14' Federico Valverde 14' Federico Valverde 1 - 0 73' Vinícius Júnior 73' Vinícius Júnior 2 - 0

Real Madrid heeft de Champions League-nederlaag in Rijsel doorgespoeld met 2 fraaie knallen van Valverde en Vinicius in de thuismatch tegen nummer 3 Villarreal. Maar de match eindigde in mineur. In de extra tijd liep Dani Carvajal een zware knieblessure op, het seizoen van de verdediger lijkt mogelijk voorbij.

Einde seizoen?

De blessure van Carvajal overschaduwde de winst van Real Madrid. "Het lijkt een ernstige knieblessure, de kleedkamer is aangeslagen en bezorgd", vertelde coach Carlo Ancelotti opde persconferentie.



De 3 punten waren binnen, de extra tijd was aan de gang, toen Carvajal het plots uitschreeuwde van de pijn. De 32-jarige verdediger blesseerde zich in een ogenschijnlijk onschuldig duel met Villarreal-middenvelder Yeremy Pino, toen zijn rechterknie een onnatuurlijke beweging maakte.



De ernst was meteen duidelijk. Carvajal werd in tranen met de draagbaar weggevoerd.



Meteen werd de vergelijking gemaakt met de zware knieblessure van landgenoot Rodri van Manchester City. Die scheurde 2 weken geleden zijn voorste kruisband af en komt dit seizoen niet meer in actie.



"Zo'n blessure gebeurt nu eenmaal vaker door de kalender", wijst Ancelotti met een beschuldigende vinger naar het drukke speelschema. "En nu gebeurt het bij een heel belangrijke speler voor ons, vanwege zijn ervaring en ingesteldheid."



"Ik heb met hem gepraat, hij is droef. Maar we kunnen niet veel doen. We moeten het medisch verdict afwachten en ons richten op zijn revalidatie."



Carvajal is geen gewone Real-speler. Hij is er bezig aan zijn 12e seizoen en won al 6 keer de Champions League.



Hij reageerde vannacht zelf ook al op Instagram: "Ik heb een ernstige kruisbandblessure. Ik moet geopereerd worden en ben een paar maanden buiten strijd. ik kan niet wachten om aan mijn herstel te beginnen en terug te komen als een beest. Ik wil iedereen bedanken voor de berichtjes, ik voel me heel erg geliefd."



Ancelotti wil nog niet aan zijn vervanging denken. "We hebben Lucas Vazquez, maar het is nu nog niet de tijd om daarover te praten."



Voor Real is het een nieuwe tegenslag na de blessure van Thibaut Courtois, die vorig weekend enkele weken uitviel tegen Atletico met een adductorenletsel.



Het sportieve werd door het medische naar de achtergrond geduwd. Op het einde van de maand wacht de Clasico tegen Barcelona, dus puntenverlies - zoals in de Champions League eerder deze week - was uit den boze voor Real. Het nam de veredelde topper dan ook meteen bij de hand. Grote kansen leverde het initiatief niet op, tot Federico Valverde uitpakte met een stevige trap. Daarna nam Villarreal over, Real lonkte eeuwig gevaarlijk op de tegenprik. Een kwartier voor tijd prikte de Koninklijke nog eens raak: Vinicius Junior wilde de knal van zijn ploeggenoot overtreffen en deed dat ook. Zijn streep verdween prinsheerlijk in doel. Zo was de zege veiliggesteld. Real zet zo de eeuwige rivaal weer een beetje meer onder druk in La Liga.

