Door met Hubert of toch een nieuwe hoofdcoach: zouden ze bij Anderlecht plots twijfelen na topweek?

ma 7 oktober 2024 06:53

Een 'afscheid' in schoonheid of de perfecte sollicitatie? Na twee knappe zeges op één week tijd heeft tussenpaus David Hubert punten gescoord bij Anderlecht. Zou het bestuur van paars-wit overwegen om de interim-coach straks hoofdtrainer te maken? "Deze twee weken waren voor mij de bevestiging dat ik dit graag doen."

What a difference a week makes...



Stel zo'n 7 dagen geleden de vraag aan de achterban van Anderlecht of David Hubert definitief het vertrouwen moet krijgen als hoofdcoach en het antwoord was wellicht negatief. De onervaren trainer debuteerde immers met teleurstellende draws tegen Charleroi en Dender – tussendoor was er de Europese opsteker tegen Ferencvaros.

Maar kijk, een week later heeft Hubert twee prestigieuze zeges achter zijn naam staan. Eerst winnen in Real Sociedad, dan thuis tegen grote rivaal Standard. Straffe dubbel. En dus zijn de opinies rond Hubert opeens een pak positiever. Daarbij komt: volgens onze info zou Anderlecht nog geen concrete pistes bewandelen met een definitieve opvolger voor Brian Riemer. Onder meer Mark Van Bommel, kampioenenmaker van Antwerp, zou al bedankt hebben voor de functie volgens onze krantencollega's.

Het vergroot de kansen van Hubert, die gisterenavond tussen de lijnen aangaf dat hij een job als hoofdcoach wel ziet zitten. "Laat ons zeggen dat de voorbije 2 weken een bevestiging waren dat ik dit graag doe", aldus Hubert. "Als voetballer voel je wel al dat de interesse er is, maar het effectief doen is nog iets anders. Ik doe dit met hart en ziel en haal er veel energie uit. Dat was voor mij, los van de resultaten, de belangrijkste vaststelling."



(lees voort onder foto)

Opvallend was dat de fans van RSCA luidkeels de naam van Hubert scandeerden na afloop. "Ik zou liegen als ik zeg dat dat me niks doet", glunderde de coach. "Het is een blijk van appreciatie voor het werk dat we met de volledige staf afgeleverd hebben de voorbije 2 weken. Maar natuurlijk moeten de spelers het nog altijd uitvoeren op het veld." Binnen de spelersgroep van Anderlecht zijn de indrukken van Hubert overigens positief. "Hij doet het goed, is een goede communicator en tactisch sterk", zag Colin Coosemans de voorbije weken. "Als speler wachten wij op nieuws, maar de band tussen spelers en coach is zeker aanwezig."

Mario Stroeykens vult aan: "David heeft heel duidelijke ideëen over voetbal. Ik wist wel dat hij een positieve impact op de groep zou hebben. Of dat betekent dat deze coach moet aanblijven? Daarover moet de club oordelen."

Nu is het tijd om te kijken wat de beste stappen zijn voor de club en mij. David Hubert