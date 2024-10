Jannik Sinner voelt zich "niet op zijn gemak" door dopingaffaire: "Maar ik heb goede hoop"

Nummer 1 van de wereld Jannik Sinner voelt zich "niet op zijn gemak" door de aanslepende dopingaffaire. "Ik dacht dat de hele zaak achter de rug was, dus het is niet makkelijk", zei de Italiaan in aanloop naar zijn eerste wedstrijd in Shanghai.

Jannik Sinner testte begin maart twee keer positief op de verboden stof clostebol, maar het International Tennis Integrity Agency (ITIA) sprak de Italiaan toch vrij, omdat zijn overtreding waarschijnlijk te maken had met een besmet product.

Sinner verklaarde dat de substantie in zijn lichaam was terechtgekomen als gevolg van een besmetting door een lid van zijn medische team, die een in Italië vrij verkrijgbare spray met daarin clostebol had gebruikt om een snee in zijn vinger te behandelen.

Vorige week ging het Wereldantidopingagentschap WADA bij het Internationaal Sporttribunaal TAS in beroep tegen de vrijspraak en eiste het een schorsing van één à twee jaar.

"Ik heb er nu drie hoorzittingen op zitten en die gingen allemaal mijn kant op. Dat is een goede zaak, maar nu zullen we zien wat er gebeurt. Ik heb er in ieder geval goede hoop op dat de uitkomst positief zal zijn", zei Sinner.