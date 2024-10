Bezorgt zaak Diarra Belgische clubs angstzweet? "Zou drama zijn als verdienmodel rond jeugdwerking wegvalt"

vr 4 oktober 2024 18:23

Staan we voor een historisch kantelpunt in het voetbal? Dat is de vraag die overblijft na de uitspraak in de zaak rond Lassana Diarra. Die stelt dat de transferregels van de FIFA in strijd zijn met de Europese wetgeving. Het einde van het huidige transfersysteem - met een crisis voor het Belgische voetbal tot gevolg - of een storm in een glas water? Sporza Daily vraagt het aan experten in het werkveld.

De FIFA-regels zijn in strijd met die van de Europese Unie op vlak van (contract)rechten van de spelers, maar ook qua concurrentie tussen clubs. Of met andere woorden: is er een transferrevolutie op til in het voetbal?

"Ik ben er niet bang voor, maar hoopvol", zegt Stijn Francis voorzichtig na het nieuws. "Er wordt al een tijdje veel gezegd over de FIFA-regelgeving. Dit is een bevestiging van wat we al jaren aanvoelden, maar waarvoor we werden uitgelachen: het transfersysteem is illegaal." Sterker nog: "Het leidt soms zelfs tot schrijnende toestanden. Dus is het goed dat een bevoegde instantie die regelgeving corrigeert."

Al lijkt die corrigerende tik van het Hof van Justitie wel wonden te slaan voor competities zoals de Belgische. De Jupiler Pro League staat bekend als opleidingscompetitie, als springplank voor jonge spelers, die leeft van doorverkoop.

Als je geen verdienmodel meer rond jeugd kan creëren, zou dat een drama zijn voor de Belgische clubs. Stijn Francis

"Indien de nieuwe regelgeving de slechtst mogelijke versie van het arrest wordt, dan kan het simpelweg niet meer dat clubs uit het buitenland grote bedragen moeten neertellen voor talent van Belgische bodem", bevestigt Francis.

Enkel het loon waar de speler x-aantal maanden nog recht op heeft, zou dan uitbetaald moeten worden door de nieuwe werkgever.

"Clubs investeren heel veel in jeugd. Als je er geen verdienmodel meer rond kan creëren, zou dat een drama zijn voor de Belgische clubs. Dat in tegenstelling tot de grote internationale spelers, die spelers kunnen blijven lokken."

"Ik voel dan ook heel veel angst bij clubs", deelt de makelaar. "Maar ik denk dat die deels onterecht is. Het zal niet zover komen dat clubs failliet zullen gaan."

Waarom? "Er zal wel een regel komen waarin de FIFA de perceptie wekt dat er zowel rekening wordt gehouden met de rechten van de spelers als de concurrentiekracht van clubs. Dat is de kunst - waar de FIFA en UEFA erg goed in zijn."

De start van een eeuwige (juridische) strijd die boeiend zal blijven.

De Belgische clubs leven van transfers van eigen jeugd, zoals Mike Penders naar Chelsea.

Pro League wil orde in de chaos