QUIZ: Ken jij de top 30 van de duurste voetballers aller tijden?

Met de uitspraak in de zaak Lassana Diarra zouden de astronomische transfersommen in het voetbal wel eens kunnen verdwijnen. Hoog tijd dus om jouw voetbalkennis op de proef te stellen: ken jij de top 30 van duurste voetballers aller tijden? In de eerste kolom vind je als tip de transfersom (in miljoen euro) en de nationaliteit van de speler die we zoeken. In de laatste kolom staan de twee betrokken clubs. Succes!