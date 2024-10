Historisch kantelpunt? Transferregels voor voetballers zijn in strijd met EU-regels

Valt het huidige transfersysteem in duigen? De regels van de Wereldvoetbalbond FIFA zijn in strijd met de EU-wetgeving, oordeelt het Europees Hof van Justitie vandaag. Hoe groot de gevolgen van de uitspraak zijn, valt af te wachten.

Een contract in de voetbalwereld is zo goed als onbreekbaar. Dat dwingt de FIFA af door zware straffen op te leggen voor spelers die hun contract eenzijdig verbreken en voor clubs die zulke spelers willen vastleggen.

Maar die regels zijn volgens het Europees Hof van Justitie strijdig met de Europese regels voor mededinging en vrij verkeer van personen. In zijn uitspraak stelt het Hof dat de FIFA de regels zo heeft ontworpen dat de vrije beweging van voetballers wordt verhinderd.

De FIFA zal nu zijn regels over de contracten van profvoetballers in Europa mogelijk moeten aanpassen. Het Europese Hof laat evenwel nog ruimte voor regels, omdat het nog steeds mogelijk moet zijn om competities te organiseren.

De zaak draaide om de Franse middenvelder Lassana Diarra, die in 2014 zijn contract verbrak bij Lokomotiv Moskou. Door de FIFA-regels kon hij niet aan de slag bij Charleroi, dat afzag van de transfer uit angst voor de straffen.

Diarra stapte naar een regionale rechtbank in België, dat uiteindelijk advies vroeg aan het Europese Hof. In Luxemburg werd het advies van advocaat-generaal Maciej Szpunar gevolgd, die stelde dat de transferregels in strijd zijn met de Europese wetgeving.

Met de afgezwakte straffen bij contractbreuk zullen spelers dan ook gemakkelijker van club kunnen veranderen. Miljoenentransfers lijken na deze uitspraak een pak onwaarschijnlijker.