Peter Vandenbempt: "Het lijkt er vandaag op dat de astronomische transfersommen stilaan zullen verdwijnen"

vr 4 oktober 2024 14:46

In welke mate zet de uitspraak van het Europees Hof van Justitie het transfersysteem in het voetbal op losse schroeven? En wat zijn de gevolgen voor het voetbal? Sporza-voetbalcommentator Peter Vandenbempt laat in Het Journaal zijn licht schijnen over de zaak.

De uitspraak van het Europees Hof in de zaak Lassana Diarra roept herinneringen op aan het Arrest Jean-Marc Bosman in de jaren 90. Peter Vandenbempt nuanceert die vergelijkingen. "Deze zaak is wel degelijk een mijlpaal in het internationale voetbal en ze zet het transfersysteem van de FIFA wel degelijk op de helling. Maar de zaak Bosman was toch nog van een heel andere orde", weet Peter Vandenbempt. "De uitspraak van vandaag is minder verregaand, minder radicaal. Destijds waren spelers, van de ene dag op de andere, aan het einde van hun contract vrij om te gaan en staan waar ze willen. Dat is nu toch niet het geval."

Het is een mijlpaal in het internationale voetbal, maar toch minder radicaal dan de zaak Bosman. Peter Vandenbempt

"Nu heeft het Hof geoordeeld dat de transferregels in strijd zijn met de regels van vrij verkeer van werknemers en de concurrentieregels, omdat ze te streng zijn. Maar het laat tegelijk wel een opening voor een ander, alternatief systeem." "Het Hof zegt namelijk ook dat het voetbal wel degelijke georganiseerd moet kunnen worden en dat stabiliteit van contracten ook belangrijk is. Een nieuw systeem mag zeker wanneer dat noodzakelijk is voor het organiseren van het voetbal, maar de sommen mogen niet langer buiten proportie zijn." Wat zijn op dit moment de concrete gevolgen? "Tenzij de FIFA de regels meteen afschaft, blijven ze tot nader order wel gelden. Dat betekent dat we in een soort grijze zone terechtkomen voor de volgende transferperiode, met juridische onzekerheid."

Het kan ook omgekeerd. Ook clubs kunnen vanaf nu afstand doen van spelers over wie ze ontevreden zijn. Peter Vandenbempt