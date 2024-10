Staat huidige transfersysteem voor revolutie? "Juridische onzekerheid dwingt FIFA om aanpassingen te doen"

Opschudding bij de Wereldvoetbalbond, want het Europees Hof vindt de transferregels van de FIFA in strijd met de EU-regels. Maar wat betekent dit nu concreet?

"Voor spelers wordt het nu onmogelijk of toch heel onaantrekkelijk om van club te veranderen als ze nog onder contract liggen. Ze riskeren onder meer een speelverbod. Dat is te restrictief, wat strijdig is met het vrij verkeer van werknemers."

De zaak-Diarra gaat nu terug naar de rechtbank van Bergen. "Die moet concreet bekijken wat de gevolgen zijn", zegt Van der Jeught. "De uitspraak van het Hof geldt alvast in de 27 EU-lidstaten."

Schopt dit het huidige transfersysteem onderuit? "Het Hof laat wel nog een opening. Een transfersysteem kan gerechtvaardigd zijn om ervoor te zorgen dat een competitie eerlijk verloopt."

"Maar dan moet de FIFA kunnen aantonen dat die regels volstrekt noodzakelijk zijn en niet verder gaan dan nodig. Het huidige transfersysteem voldoet niet aan die vereisten. Het gaat verder dan strikt noodzakelijk."

Of dit het einde betekent van de miljoenentransfers, is "moeilijk in te schatten", aldus Van der Jeught. "Er is een probleem met het huidige systeem. Daar moet aan worden gewerkt."

"De FIFA moet dit bekijken, want de juridische onzekerheid dwingt hen om aanpassingen te doen."