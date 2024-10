FIFA "neemt akte" van uitspraak Europees Hof: "Basisbeginselen van transfersysteem zijn bevestigd"

De internationale voetbalfederatie FIFA heeft gereageerd op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat geoordeeld heeft dat enkele transferregels in strijd zijn met de Europese wetgeving. "We gaan de uitspraak onderzoeken", klinkt het bij FIFA, dat wel "tevreden" is met de uitkomst van de zaak.

Volgens de uitspraak van het Europees Hof van Justitie zijn de huidige transferregels in het voetbal in strijd met de Europese wetgeving. Het Hof oordeelde in de zaak Lassana Diarra dat de regels beperkend zijn voor het vrije verkeer van spelers en de concurrentie tussen voetbalclubs.

Die uitspraak lijkt het bestaande transfersysteem in het voetbal op losse schroeven te zetten, maar in een eerste reactie reageert de FIFA wel gematigd positief.

"We nemen akte van de zaak en zijn tevreden dat de basisbeginselen van het transfersysteem (her)bevestigd worden in deze uitspraak", klinkt het in een persbericht van de Wereldvoetbalbond.

"De uitspraak stelt enkel 2 paragrafen in vraag uit het FIFA-reglement inzake de status en de transfer van spelers. FIFA zal de beslissing van het Hof nu analyseren, alvorens nog verder te reageren op de zaak."