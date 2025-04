Ex-bondscoach Ives Serneels verschijnt voor het eerst sinds ontslag voor de camera: "Geen makkelijke periode geweest"

Na vier maanden stilte is Ives Serneels terug. In aanloop naar de bekerfinale bij de vrouwen ging hij voor het eerst in op zijn ontslag als bondscoach van de Red Flames. Serneels werd in januari na 14 jaar dienst opzijgeschoven, op dezelfde dag als Domenico Tedesco. "Ik heb toch even alles moeten verwerken", klonk het eerlijk.

17 januari was een dag vol commotie op het Belgische complex in Tubeke. Eerst werd bondscoach van de Rode Duivels Domenico Tedesco op de keien gezet, enkele uren later kwam ook het iets verrassendere nieuws dat Ives Serneels moest inpakken. Serneels was liefst 14 jaar bondscoach van de Red Flames. "Maar na een moeizame kwalificatiecampagne voor het EK van komende zomer heeft de KBVB beslist om de samenwerking stop te zetten", klonk het. "We gaan op zoek naar een nieuwe coach om de ploeg naar een volgend niveau te brengen." En die nieuwe coach werd Elisabet Gunnarsdottir. Maar achteraf was er schijnbaar wel wat wrevel over de manier waarop Serneels aan de deur werd gezet. Naar verluidt werd hij tijdens een briefing koud gepakt en was hij compleet verrast door de melding, de manier waarop en de timing. "Of het anders had gekund? Dat laat ik in het midden. Dat is iets tussen Ives en mij", was de reactie van CEO Peter Willems.

Het is natuurlijk niet de makkelijkste periode geweest. Ives Serneels