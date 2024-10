CEO Cercle Brugge: "Trots dat de vereniging Europees speelt, maar competitie blijft het belangrijkste"

do 3 oktober 2024 06:50

Vanavond speelt Cercle Brugge voor het eerst in z'n geschiedenis in de groepsfase van het Europese voetbal. In de Conference League ontmoet groen-zwart Sankt Gallen. CEO Alexander Vantyghem is trots, maar predikt realisme.

"Uiteraard ben ik trots dat Cercle Brugge Europees speelt, maar ik wil benadrukken dat onze eerste focus blijft liggen op goed presteren in de Belgische competitie." Alexander Vantyghem, de jonge CEO van de vereniging, kijkt met grote tevredenheid terug op het parcours dat Cercle Brugge de laatste jaren gereden heeft. Het behalen van Europees voetbal vorig seizoen was een kers op de taart. "De filosofie van Cercle blijft onveranderd: jonge, beloftevolle spelers beter maken die wij, of Monaco, dan achteraf met winst kunnen verkopen." Félix Lemaréchal vorig seizoen en Ayase Ueda het jaar daarvoor zijn daar schoolvoorbeelden van en met Kevin Denkey hebben ze nog een goudhaantje in huis. "Daarom moet de vereniging elk jaar proberen om in de hoogste klasse van het Belgisch voetbal te blijven meedoen in de linkerkolom. Dat is onze eerste prioriteit", aldus de CEO.

We hebben onze kern uitgebreid ten opzichte van vorig jaar en we houden er rekening mee dat er spelers kunnen vertrekken. Maar dat opent meteen opportuniteiten voor jongeren om zich te bewijzen. Alexander Vantyghem, CEO Cercle Brugge

Dat Cercle nu in de Conference League speelt, is een extra forum en een mooie uitdaging voor spelers om zich in de kijker te spelen. Daar profiteert ook hoofdaandeelhouder Monaco mee van.

De nadelen, het mogelijk verliezen van goede spelers tijdens de wintermercato, is een logisch gevolg voor Vantyghem. "We hebben onze kern uitgebreid ten opzichte van vorig jaar en we houden er rekening mee dat er spelers kunnen vertrekken. Maar dat opent meteen opportuniteiten voor jongeren om zich te bewijzen."

Kévin Denkey

Een gezonde vereniging op alle niveaus

"We gaan er prat op dat we dit doen in een financieel gezond klimaat", gaat Vantyghem voort.

De verplaatsingen in de voorrondes naar Kilmarnock, Molde en Krakau namen uiteraard wel een hap uit het budget, vooral met dure last-minute chartervluchten in de vakantieperiode. Maar de beloning is wel zoet en daar doet de CEO ook niet flauw over: "De startpremie van 3 miljoen euro in de Conference League compenseert ruimschoots wat we in de zomer geïnvesteerd hebben." Ook dat blijft één van de doelstellingen op langere termijn. De financiële gezondheid van Cercle Brugge verder uitbouwen en opnieuw onafhankelijk worden van AS Monaco, maar met dezelfde gezonde sportieve samenwerking.

Londen, Madrid, Milaan...Brugge

Het is niet verwonderlijk dat ook de supporters van groen-zwart met de borst vooruit door de stad lopen nu hun team voor het eerst in de geschiedenis maar liefst 6 Europese wedstrijden mag spelen, 12 in totaal met de voorrondes erbij.



En Cercle zou Cercle niet zijn als er niet meteen ook een knipoog naar de grote blauw-zwarte broer bij zou kunnen:

"Hoeveel steden kunnen zeggen dat ze 2 clubs hebben die Europees voetbal spelen? Madrid, Milaan, Rome, Londen...en Brugge. Het is toch prachtig dat een stad met amper 120.000 inwoners tussen deze miljoenensteden staat." Maar ook hier kijkt de CEO verder dan de gewone fierheid. "Wij kunnen als organisatie veel leren uit onze Europese verplaatsingen." "In de Conference League kom je vaak teams tegen die het met dezelfde middelen moeten doen als Cercle Brugge en daarom is het interessant om te zien hoe ze daar werken."