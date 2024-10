6-2 en hattrick van Denkey! Cercle Brugge leider in Conference League na galamatch tegen Sankt Gallen

Cercle Brugge stond voor het eerst in zijn geschiedenis in de groeps/competitiefase van een Europese competitie, maar van plankenkoorts was geen sprake. Na nog geen drie minuten klom de vereniging al op voorsprong. Denkey vond Minda en die knalde de openingstreffer hoog in doel.



Cercle ontsnapte dankzij een ultieme ingreep van Ravych aan een snelle gelijkmaker, maar stapelde nadien de kansen op. Ati-Zigi hield zowel Minda als Denkey van de 2-0 en toen de doelman toch geklopt was op een stiftbal van Denkey bracht Faber redding op de lijn. Ook Somers raakte niet voorbij de doelman.



Na 25 minuten kraakte Sankt Gallen toch onder de druk. Van der Bruggen tikte de bal slim door naar Denkey en met een trap in de draai nam die Ati-Zigi te grazen.



Domper op de Brugse feestvreugde was het uitvallen van Warleson. De doelman had nauwelijks werk, maar kwam na een overtreding van Görtler slecht neer en blesseerde zijn knie.



Zijn vervanger Delanghe zag hoe Cercle met de rust in zicht de kloof nog wat verder uitdiepte. Op een prima voorzet van Minda werkte Denkey aan de eerste paal zijn tweede van de avond in één tijd in doel.