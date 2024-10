"Ik sta nu meer met voeten in de modder": Sam Baro spreekt over het nieuwe Gent, dat "feestavond" wacht tegen Chelsea

Een eerste schooldag op Stamford Bridge. Sam Baro trekt samen met Gent naar Chelsea voor zijn eerste échte Europese droomaffiche als de nieuwe voorzitter van de club. Een stiekeme stunt zou het goede seizoensbegin van het "nieuwe Gent" alvast extra in de verf zetten. "The Only way is up!", blikt Baro - die ook de toekomstplannen van Gent uit de doeken doet - vooruit.

"Voor mij is het de eerste keer dat we tegen een ploeg van dit kaliber gaan spelen in Europees verband, dus ik vind het best wel spannend", vertelde de man die de camera's doorgaans liever schuwt.

"We proberen de kern stap per stap te versterken om elk jaar beter te worden. Er zijn nu ook heel veel nieuwe spelers, en we hebben al hard gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel verdere stappen kunnen zetten in de toekomst."

Er is nog altijd veel werk aan de winkel, maar dat is juist de groeimarge die we als ploeg hebben.

En die groei zal niet door een plotse koopwoede bestendigd worden.



"Neen, ik denk dat we een groot deel van de ploeg moeten samenhouden, maar het is ook heel gezond om elk jaar rotatie in de ploeg te brengen. Vernieuwing is belangrijk, dus ik ben ervan overtuigd dat we moeten streven naar een mature kern, maar die jaarlijks ook wordt aangevuld met spelers die roteren. Dat is gezond."



"Onze ploeg heeft vandaag alvast heel veel groeimarge, en dat maakt me erg optimistisch. Als je op je maximum zit, kunnen we alleen maar achteruitvallen of minder gaan presteren. En dat is in ons geval helemaal niet zo: The only way is up!"