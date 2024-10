VIDEO (TRIS) - Thaise snookertopper Un-Nooh mist voor de 3e keer een 147 op de allerlaatste zwarte bal

Un-Nooh, de nummer 38 van de wereld, stond gisteren in Sheffield tegenover de Chinees Lei Peifan (WS-89). Hij opende zijn partij als een wervelwind en liep 3-0 uit.



In het tweede frame was hij op weg naar een 147, maar hij positioneerde bij zijn voorlaatste shot zijn witte bal in een moeilijke hoek te dicht bij de rand. De Thai leek toch de klus te klaren, maar de zwarte bal rolde net een millimeter niet ver genoeg.



Een déjà vu overviel Un-Nooh én het publiek. Het overkwam hem een eerste keer in 2015 op het UK Championship, waarbij hij naast een bonus van 50.000 euro greep. In 2016 maakte hij het een tweede keer mee in de kwalificaties van het WK.



En de teller staat nu op 3. Hij kan zich enigszins troosten met de vier 147's die hij in zijn carrière wel al gelukt heeft.



Voor de volledigheid: de Thai won gisteren tegen Peifan met 6-4.