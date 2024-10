Speeldag 2 en nu al van moeten, toch? Club Brugge tempert druk, maar de cijfers liegen niet

wo 2 oktober 2024 07:27

Club Brugge speelt straks in het Wörtherseestadion in Klagenfurt, 150 km van Graz.

Hoogspanning in Oostenrijk. Als Club Brugge droomt van de volgende ronde in de Champions League, wint het straks maar beter tegen zijn op papier zwakste tegenstander. Zo niet, dreigen de overlevingskansen wel héél snel te slinken. "Dan hang je van toeval af", schat Tom Boudeweel in.

40% om bij de eerste 24 te eindigen en 4% voor een plekje bij de eerste 8.

Volgens gespecialiseerde databureaus waren dat vooraf de kansen van Club Brugge om de "League Phase" te overleven in de vernieuwde Champions League.



Welke impact de nederlaag tegen Dortmund had? Wel, nu blijven volgens dezelfde algoritmes respectievelijk nog maar 16% en minder dan 1% kans over voor blauw-zwart. We willen ons niet voorstellen wat daar nog van zou overblijven als het straks fout loopt in Oostenrijk...

50 miljoen budget

Want Sturm Graz is zonder twijfel de minste tegenstander die Club op dit kampioenenbal treft.



Milan, Aston Villa, Sporting, Dortmund, Juventus, Man City en zelfs Celtic: het zijn allemaal clubs die over veel meer middelen beschikken dan de Belgische landskampioen. Sturm Graz, dat vorig seizoen verrassend RB Salzburg onttroonde, is een uitzondering. De Oostenrijkers hebben een werkingsbudget van 50 miljoen, ongeveer de helft van Club. "Als je tegen Sturm Graz niet wint, hoeveel punten ga je dan wel halen tegen de andere kleppers?", vraagt Tom Boudeweel zich luidop af vanuit Klagenfurt. "Dan hang je louter nog van toeval af om nog aan de 8 of 9 nodige punten te geraken. Bovendien zag Sturm Graz - een jonge ploeg - vier sterkhouders vertrekken en zijn de aanvoerder plus twee centrale verdedigers out."

programma Club Brugge Club Brugge Dortmund 0-3 Sturm Graz Club Brugge woe 02/10, 21 uur Milan Club Brugge din 22/10, 18.45 uur Club Brugge Aston Villa woe 06/11, 18.45 uur Celtic Club Brugge woe 27/11, 21 uur Club Brugge Sporting din 10/12, 21 uur Club Brugge Juventus din 21/01, 21 uur Manchester City Club Brugge woe 29/01, 21 uur

Club-trainer Nicky Hayen temperde gisteren op de officiële persconferentie de druk dat het straks al 'do or die' is voor zijn groep. "Ik wil niet spreken over moeten winnen", aldus de coach. "Als je zou verliezen, zouden de andere wedstrijden niet meer van betekenis zijn. Dat is niet het geval." "Het is wel zo dat je beter wint om je ambities hoopvol te houden. Daar ben ik 100% mee akkoord. En dat is ook de insteek waarmee we hier zijn: de 3 punten meepakken - net zoals tegen Dortmund."

Zeker met de kwaliteit die er rondloopt, zou de productiviteit hoger moeten liggen. Tom Boudeweel