Cruciale eerste driepunter is een feit: Club Brugge wint sleutelduel tegen Sturm Graz dankzij prachtgoal Tzolis

Sturm Graz bijt voor de derde keer in het zand tegen een Belgische tegenstander. In 1974 werd het in de eerste ronde van de UEFA Cup uitgeschakeld door Antwerp en in het seizoen 2011-2012 gingen de Oostenrijkers twee keer onderuit tegen Anderlecht in de groepsfase van de Europa League. Ook in de Champions League zet die trend zich dus door.

Een begeesterende wedstrijd met academisch voetbal was het niet in het Wörtherseestadion, maar Christos Tzolis zorgde wel voor één stilistisch hoogtepunt. Op aangeven van Onyedika krulde de Griekse spits de winning goal met een heerlijke trap via de paal in doel.

Nog maar de tweede speeldag op het kampioenenbal en toch stond er in Klagenfurt al flink wat druk op de Brugse ketel. Om uitzicht te houden op Europese overwintering kon Club Brugge maar beter winnen tegen Sturm Graz, op papier de meest haalbare tegenstander in de eerste Champions League-fase.



Club Brugge begon dan ook met Sturm und Drang aan het duel met Sturm Graz. De thuisploeg werd meteen onder druk gezet en moest het balbezit aan Club laten, maar doelgevaar leverde dat Brugse overwicht niet op. Enkel op een lage knal van Tzolis moest doelman Scherpen even in actie komen.



Diezelfde Tzolis brak de wedstrijd halfweg de eerste helft open met een heerlijke treffer. Prima gelanceerd door Onyedika pakte de Griek uit met een gracieuze krul en via de paal verdween de bal enig mooi in doel.



Een stevig Oostenrijks antwoord bleef uit. Veel meer dan ongevaarlijke afstandsschoten van Yalcouyé en Kiteishvili had de onmondige thuisploeg niet te bieden. Club slaagde er op zijn beurt niet in om de voorsprong verder uit te diepen, kansen afdwingen bleef bijzonder lastig.