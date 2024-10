Simon Mignolet voor Sturm Graz in Champions League: "Zij zullen minstens even gemotiveerd zijn als wij"

Ligt de favorietenrol dan bij Club? "Ik denk dat we in het verleden al een beter parcours hebben gereden in de Champions League dan zij. Daarom zullen zij ons meer aan de bal laten." "Maar als we naar onszelf kijken: we hebben getoond tegen Dortmund dat we kansen kunnen creëren. Dat zullen we opnieuw moeten doen."

Club Brugge vertrok vanochtend op de luchthaven van Oostende naar Klagenfurt in Oostenrijk, waar het Sturm Graz bekampt. "Het is wel zo dat Sturm Graz in vergelijking met onze andere tegenstanders de ploeg zal zijn waar we de meeste mogelijkheden tegen zullen krijgen, maar dat betekent niet dat de wedstrijd makkelijker zal worden", beseft Mignolet . Omdat de Oostenrijkers natuurlijk dezelfde redenering kunnen maken. "Als zij naar hun affiches kijken die ze hebben om punten te sprokkelen, zullen ze zeker minstens even gemotiveerd zijn als wij."

"Het is dan kwestie van efficiënt te zijn en aanvallend onze momenten te grijpen. De grote stap die we moeten maken, is ervoor zorgen dat we defensief ook stabiel zijn." We moeten trachten zo weinig mogelijk weg te geven en de nul te houden."



"In onze Champions League-campagne van 2 jaar geleden hebben we als collectief heel veel de nul gehouden. Dat zal nu ook belangrijk zijn. Niet alleen om Sturm Graz te kloppen, maar om nog punten te sprokkelen om toch de play-offs af te dwingen."



Efficiëntie, het woord is gevallen, niet voor het eerst. "Efficiëntie is hét codewoord in het voetbal. Je wint altijd maximaal met 2 of 3 doelpunten verschil. De kleine dingen maken het verschil."



"Ik zei het al vaker: met doelpunten te scoren win je wedstrijden, met de nul te houden en stabiel te zijn win je kampioenschappen. Dat is niet alleen zo in de Champions League, maar ook in de competitie."



"Ik denk dat we die stap moeten zetten om op middellange termijn succesvol te zijn."