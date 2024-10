Ben Mertens wipt ex-wereldkampioen Graeme Dott in International Championship en mag naar China

Ben Mertens heeft een knappe zege geboekt in de eerste ronde van het International Championship snooker (991.000 euro). De 19-jarige Belg klopte in Sheffield de Schotse ex-wereldkampioen Graeme Dott met 6-4. Julien Leclercq haalde de tweede ronde niet, die samen met de rest van het toernooi in China in Nanjing wordt afgewerkt.

Sheffield was het toneel van de voorronde: Ben Mertens is de nummer 90 van de wereld, Dott, 's werelds beste in 2006, de nummer 54. De 46-jarige Schot nam de eerste 2 frames voor zijn rekening.



Mertens sloeg terug met een 95-break, waarop Dott wel weer uitliep tot 3-1. De volgende 2 frames werden weer gedeeld: 4-2.



Mertens wist dat hij nu 4 van de 5 resterende frames moest winnen en slaagde ook in die opdracht. "The Wonder Boy" won 4 frames op een rij, waarbij hij in het laatste spel een 76-break haalde.



Julien Leclercq (WS-106) redde het niet. Onze 21-jarige landgenoot nam tegen de Engelsman Martin O'Donnell (WS-56) een 2-1-voorsprong, maar in de volgende 5 frames kon hij amper 22 punten laten optekenen. O'Donnell noteerde breaks van 55, 50, 54 en 51.



De eindfase van het toernooi vindt plaats in de Chinese stad Nanjing van 3 tot 10 november. Luca Brecel (WS-6) kan zich vanmiddag ook nog plaatsen. Hij neemt het op tegen de Chinees Jiang Jun (WS-77).